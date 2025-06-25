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اليابان تجري أول تجربة محلية لصاروخ أرض-بحر

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أكدت اليابان الأربعاء أن إجراءها أول تجربة محليا لاطلاق صاروخ أرض-بحر يعد تدريبا ضروريا في ظل “البيئة الأمنية الصعبة” الحالية، مع سعيا لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة الصين.

وأطلقت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية الثلاثاء صاروخا واحدا من طراز “تايب-88” المضاد للسفن، باتجاه مياه المحيط الهادئ من مقر تدريب في جزيرة هوكايدو الشمالية.

وجرت العادة أن تجري القوات المسلحة اليابانية تدريباتها على إطلاق صواريخ أرض-بحر في قواعد في الولايات المتحدة، إلا أن هذه التدريبات مكلفة وغالبا ما يكون عدد الأفراد المشاركين فيها محدودا.

وقال المتحدث بإسم الحكومة يوشيماسا هاياشي خلال مؤتمر صحافي دوري الأربعاء إن “تدريبات محلية بالرماية الحية، كهذه، توفر فرصا لتدريب عدد أكبر من الجنود”.

وأضاف أن مثل هذه التدريبات “مهمة للغاية بالنسبة لنا للحفاظ على القدرة على الدفاع عن الجزر وغيرها من المناطق وتحسينها، في ظل البيئة الأمنية الصعبة الحالية”.

وأكد أن التدريب لم يكن موجها إلى دولة بعينها، إلا أن اليابان سبق وأن وصفت جارتها الصين بأنها أعظم تحد أمني، في وقت تعمل بكين على تعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة.

وبدأت اليابان في عملية طويلة الأمد لزيادة إنفاقها الدفاعي ليصل إلى المستويات الحالية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والبالغة حوالى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أنها تعزز تحالفها العسكري مع واشنطن، وتسعى لجعل القوات الأمريكية واليابانية أكثر مرونة في التعامل مع تهديدات محتملة مثل الغزو الصيني لتايوان.

هيه/مح/كام

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