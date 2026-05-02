اليمن: اختطاف ناقلة نفط قبالة شبوة واقتيادها نحو سواحل الصومال

2 مايو أيار (رويترز) – قال خفر السواحل اليمني اليوم السبت إن ناقلة النفط (إم/تي يوريكا) تم اختطافها قبالة سواحل محافظة شبوة، مضيفا أن مسلحين مجهولين صعدوا إلى متن السفينة وسيطروا عليها وتوجهوا بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية.

وأضاف خفر السواحل أنه “تم التنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المعنية المتواجدة في خليج عدن، وقد أسفر ذلك عن تحديد موقع الناقلة، وجار العمل على متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها”.

(تغطية صحفية محمد الغباري – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)