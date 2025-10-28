انتقادات لقناة ألمانية بعد الكشف عن انتماء فنّي متعاون معها لحماس

واجهت القناة العامة الألمانية “زي دي إف” انتقادات الثلاثاء بعد الكشف عن أن أحد الفنيين العاملين مع شركة إنتاج تعاونت معه في غزة، كان عضوا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ودعت أوتيلي كلاين، النائبة عن حزب المستشار فريدريش ميرتس المحافظ “الاتحاد الديموقراطي المسيحي”، إلى “تفسير شامل وكامل لمعرفة كيف حدث ذلك، وما إذا كانت هناك حالات مماثلة أخرى”.

وقالت لصحيفة “بيلد” إنه ينبغي “قبل كل شيء التحقيق في مسألة إن كان لحماس ومؤيديها أي تأثير على طبيعة ومحتوى تغطية زي دي إف”.

وأعلنت القناة الإثنين أن الجيش الإسرائيلي قدّم أدلة على أن أحد موظفي شركة الإنتاج “بي أم بي”، الذي قُتل في غارة هذا الشهر، كان عضوا في الحركة الفلسطينية. وأضافت في بيان أنها “علّقت التعاون مع الشركة حتى إشعار آخر”.

وأفاد الأمين العام لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي مارتن هوبر لـ”بيلد” إن هذا “الحادث المشين” ألحق “ضررا بالغا” بمصداقية القناة.

وقال إن “على زي دي إف وجميع الصحافيين ضمان عدم توظيف إرهابيي حماس والترويج لدعايتها”.

والثلاثاء، ذكرت “زي دي إف” التي تعد من أبرز المحطات الألمانية بأن الفني عمل في “تكنولوجيا البث.. لم يكن موظفا في زي دي إف ولم تكن له علاقة بالقضايا الصحافية”.

وأضافت “لم يكن هناك أيضا أي تواصل بين استوديو زي دي إف في تل أبيب والفني الذي قُتل”.

وأوضحت بأنه لا توجد حاليا أي أدلة تشير إلى أن موظفين آخرين في “بي أم بي” قد يكونون عناصر في حماس.

قُتل الفنيّ البالغ 37 عاما في ضربة إسرائيلية على دير البلح يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر إلى جانب نجل موظف آخر في “بي أم بي”، بحسب “زي دي إف”.

من جانبها، دعت رابطة الصحافيين الألمانية إلى “تحقيق كامل” في الحادثة، لكنها ذكرت الاثنين بأن الأدلة الجديدة “ألقت ضوءا جديدا على الهجوم”.

