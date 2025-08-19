انتهاء إضراب مضيفي ومضيفات اير كندا عقب التوصل لـ”اتفاق مبدئي” (اتحاد)

أعلن الاتحاد الذي يمثل مضيفي ومضيفات الخطوط الجوية الكندية (اير كندا) الثلاثاء إنهاء إضراب للمطالبة بزيادة الأجور ودفع بدل مالي في مقابل ساعات العمل على الأرض، بعد التوصل لـ”اتفاق مبدئي” مع شركة النقل الجوي الوطنية.

وكان نحو ألف مضيف ومضيفة أضربوا عن العمل اعتبارا من منتصف ليل السبت مؤكدين أن الخطوط لم ترد على مطالبهم، ما أثر على سفر نصف مليون شخص.

وتحدى الاتحاد أمرا صدر عن محكمة تنظيمية يقضي بالعودة إلى العمل الأحد، ما أجبر الشركة على التراجع عن خططها لاستئناف جزء من خدماتها.

لكن بعد استئناف المحادثات في ساعة متأخرة الإثنين، قال الاتحاد إنه توصل لاتفاق مبدئي مع شركة الطيران سيعرضه على أعضائها للنظر فيه.

وأعلن الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام- فرع “إير كندا” على فيسبوك الثلاثاء “انتهاء الإضراب. لدينا اتفاق مبدئي سنعرضه عليهم”.

وأضاف البيان “يٌطلب منا إبلاغ أعضائنا بضرورة التعاون الكامل مع استئناف العمليات”.

وقالت اير كندا في بيان إنها سـ”تستأنف تدريجا عملياتها” بعد التوصل إلى “اتفاق” مع اتحاد الموظفين.

وأعلنت الشركة أن أولى الرحلات مقررة مساء الثلاثاء، لكنها نبهت إلى أن الخدمة الكاملة قد لا تعود قبل سبعة إلى عشرة أيام.

وأضاف رئيس “إير كندا” مايكل روسو أن “إعادة تشغيل شركة طيران كبيرة مثل إير كندا مهمة معقدة. قد تتطلب العودة الكاملة (للخدمة) أكثر من أسبوع، لذلك نطلب من عملائنا الصبر والتفهم خلال الأيام المقبلة”.

