The Swiss voice in the world since 1935
انخفاض أسعار النفط بنحو 1% عقب العملية الأميركية في فنزويلا

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية أميركية، ووسط نية واشنطن استغلال احتياطات النفط الخام الهائلة في البلاد.

ومن شأن إدخال كميات أكبر من النفط الفنزويلي إلى السوق زيادة المخاوف بشأن فائض العرض وزيادة الضغط على أسعار النفط التي انخفضت في الأشهر الأخيرة.

وفي التعاملات الصباحية في آسيا، انخفض سعر خام برنت بنسبة 0,21% إلى 60,62 دولارا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0,35% إلى 57,12 دولارا.

وشنّت القوات الأميركية هجوما على كراكاس في الساعات الأولى من صباح السبت، وقصفت أهدافا عسكرية وقامت بنقل مادورو وزوجته إلى نيويورك حيث سيواجه الرئيس الفنزويلي تهما مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى الآن إدارة فنزويلا وسترسل شركات أميركية لإصلاح بنيتها التحتية النفطية المتهالكة بشدة.

وبعد سنوات من نقص الاستثمارات والعقوبات، تضخ فنزويلا حاليا حوالى مليون برميل يوميا، بانخفاض عن حوالى 3,5 ملايين برميل يوميا في عام 1999.

لكنّ محلّلين يقولون إنه إلى جانب المسائل الرئيسية الأخرى بشأن مستقبل فنزويلا، فإن رفع إنتاجها النفطي بشكل كبير لن يكون أمرا سهلا أو سريعا.

وقال جوفاني ستونوفو من مجموعة يو بي إس لوكالة فرانس برس إن “أي انتعاش في الإنتاج سيتطلب استثمارا كبيرا نظرا إلى البنية التحتية المتهالكة الناجمة عن سنوات من سوء الإدارة ونقص الاستثمارات”.

