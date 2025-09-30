بابا الفاتيكان يعبر عن أمله في أن تقبل حماس بخطة ترامب للسلام

2دقائق

روما (رويترز) – أثنى بابا الفاتيكان ليو يوم الثلاثاء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة المكونة من 20 بندا وعبر عن أمله في أن تقبلها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن البابا ليو قوله “هناك عناصر مثيرة للاهتمام للغاية (في الخطة)… آمل أن تقبلها حماس ضمن الإطار الزمني المحدد”.

ولم تشارك حماس في المحادثات التي أفضت إلى الاقتراح الذي يدعوها إلى نزع سلاحها، وهو مطلب سبق أن رفضته. وقالت الحركة إنها ستدرس الخطة بحسن نية وستقدم ردا عليها.

وكان البابا ليو يتحدث إلى الصحفيين في أثناء مغادرته مقر إقامته الصيفي في كاستل جاندولفو، الذي اعتاد زيارته بانتظام.

وعلق أيضا على أسطول الصمود العالمي الذي يحاول نقل مساعدات إنسانية إلى غزة، والذي يواجه خطر التعرض لهجوم إسرائيلي في الساعات القادمة.

وتوعدت إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن الحصار البحري الذي تفرضه على غزة في الوقت الذي تشن فيه حربها على حماس.

وقال البابا ليو “يقول الناس من جميع الأطراف: ‘دعونا نأمل ألا يكون هناك عنف، وأن يعامل الناس باحترام’. هذا أمر مهم للغاية”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)