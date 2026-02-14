The Swiss voice in the world since 1935
باريس تحضّ شركات الطيران على تقليص جداول رحلاتها بسبب الثلوج الأحد

حضّت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا الشركات على تقليص جداول الرحلات من وإلى مطارَي باريس الأحد مع توقع تساقط الثلوج وتشكّل الجليد.

وقالت المديرية السبت إنها دعت إلى خفض الرحلات في ساعات الذروة بنسبة 30 بالمئة في مطار شارل ديغول، وبنسبة 20 بالمئة في مطار أورلي.

ونصحت المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران للتحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى أي من المطارين الأحد.

ومن المتوقع أن يشهد قسم كبير من شمال فرنسا الأحد تساقط ثلوج قد تؤثر على حركتي السير والسفر، بحسب الأرصاد الجوية.

