باريس تحضّ شركات الطيران على تقليص جداول رحلاتها بسبب الثلوج الأحد
حضّت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا الشركات على تقليص جداول الرحلات من وإلى مطارَي باريس الأحد مع توقع تساقط الثلوج وتشكّل الجليد.
وقالت المديرية السبت إنها دعت إلى خفض الرحلات في ساعات الذروة بنسبة 30 بالمئة في مطار شارل ديغول، وبنسبة 20 بالمئة في مطار أورلي.
ونصحت المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران للتحقق من وضعية رحلتهم قبل التوجه إلى أي من المطارين الأحد.
ومن المتوقع أن يشهد قسم كبير من شمال فرنسا الأحد تساقط ثلوج قد تؤثر على حركتي السير والسفر، بحسب الأرصاد الجوية.
