باريس تطلب رسميا من جاكرتا تسليمها فرنسيا محكوما عليه بالإعدام

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أعلنت جاكرتا السبت أنّها تلقّت من باريس طلبا رسميا لتسليمها المواطن الفرنسي سيرج عتلاوي المسجون في إندونيسيا منذ 2005 حيث صدر بحقّه حُكم بالإعدام بتهمة تهريب المخدرات.

وقال الوزير الإندونيسي المكلف بالشؤون القانونية وحقوق الإنسان يوسريل إيهزا ماهيندرا لوكالة فرانس برس “لقد تلقّينا في 19 كانون الأول/ديسمبر 2024 رسالة رسمية تطلب نقل سيرج عتلاوي. لقد أُرسلت الرسالة باسم وزير العدل الفرنسي”.

وأضاف “بما أنّنا في نهاية العام، فسنناقش فحوى الرسالة في أوائل كانون الثاني/يناير”.

وعتلاوي (61 عاما) أوقف في 2005 في مصنع خارج جاكرتا عثرت بداخله السلطات على مخدّرات.

واتّهمت السلطات الإندونيسية عامل لحام الحديد الفرنسي هذا بأنّه خبير “كيميائي”.

لكنّ المتّهم وهو أب لأربعة أولاد نفى تهمة الاتجار بالمخدرات، مؤكّدا أنّ جلّ ما فعله في أندونيسيا هو تركيب آلات صناعية في ما كان يعتقد أنه مصنع للأدوية.

وأثارت هذه القضية ضجّة في إندونيسيا حيث تعدّ قوانين مكافحة المخدّرات من الأكثر صرامة في العالم.

وحُكم على عتلاوي في البداية بالسجن المؤبد قبل أن تشدّد المحكمة العليا عقوبته إلى الإعدام عند الاستئناف.

وكان مقررا إعدامه إلى جانب ثمانية مدانين آخرين في 2015، لكنّ جاكرتا وافقت على إرجاء تنفيذ الحكم بحقّه بعد أن كثّفت باريس ضغوطها عليها.

وفي أندونيسيا حاليا ما لا يقلّ عن 530 محكوما بالإعدام ينتظرون في رواق الموت، معظمهم مدانون بقضايا تتعلق بالمخدّرات، وفقا لبيانات أعدّتها مجموعة كونتراس الحقوقية استنادا إلى أرقام رسمية.

ونُفذت آخر أحكام بالإعدام في إندونيسيا في 2016 وشملت مدانين بتهريب المخدّرات.

مرك/بم