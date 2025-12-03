The Swiss voice in the world since 1935
باريس تنتقد الحكم على صحفي فرنسي بالسجن سبع سنوات في الجزائر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

باريس 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – انتقدت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء قرار محكمة جزائرية بتأييد الحكم بالسجن سبع سنوات على الصحفي الفرنسي كريستوف جليز رغم الجهود التي بذلتها لإقناع السلطات الجزائرية بتغيير الحكم.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “تأسف الوزارة لأن تعاونها الكامل مع السلطات الجزائرية والتوضيحات التي قدمها فريق الدفاع عنه لم تكن كافية لتغيير الحكم. ندعو إلى إطلاق سراحه ونأمل في التوصل إلى نتيجة مناسبة حتى يتسنى لم شمله مع أسرته بسرعة”.

وأضاف البيان أن فرنسا تكرر التزامها بحرية الصحافة في أنحاء العالم.

وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر بشكل حاد بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه. وفاقمت قضيتا جليز والكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة طويلة أيضا، من حدة التوتر. وتوترت العلاقات كذلك بسبب رفض الجزائر استقبال أشخاص رحلتهم السلطات الفرنسية.

إلا أن الرئيس الجزائري أصدر عفوا عن صنصال الشهر الماضي.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود الناشطة في مجال حرية الصحافة إن جليز، الذي يعمل في مجلتي (سو فوت) و(سوسيتي) الفرنسيتين اعتُقل في مايو أيار 2024 في تيزي وزو على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق من الجزائر العاصمة حيث كان يعمل على تقرير حول الرياضة في منطقة القبائل.

وأضافت المنظمة أن محكمة محلية وجهت إليه تهمة “الإشادة بالإرهاب” وأدين بها في يونيو حزيران الماضي. ووفقا للخارجية الفرنسية فقد تم تأييد الحكم اليوم الأربعاء.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

