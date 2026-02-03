باكستان تعتزم افتتاح قنصلية في مدينة بنغازي الليبية

كراتشي 3 فبراير شباط (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن باكستان تجري محادثات لافتتاح قنصلية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، في خطوة قد تعطي دفعة دبلوماسية للسلطات في الشرق في إطار صراعها مع سلطات غرب ليبيا.

ودخلت ليبيا في حالة من الاضطراب بعد أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي في 2011 بمعمر القذافي، وانقسمت إلى سلطتين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، منذ اندلاع حرب أهلية في 2014. وتسيطر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس على الغرب، في حين تسيطر قوات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المتمركزة في بنغازي على الشرق والجنوب، بما في ذلك حقول النفط الرئيسية.

وستنضم إسلام اباد إلى مجموعة صغيرة من الدول التي لها تمثيل دبلوماسي في بنغازي. وذكرت المصادر أن حفتر ناقش الخطوة مع مسؤولين خلال زيارة جارية إلى باكستان.

وقال الجيش الباكستاني إن حفتر التقى قائد الجيش أمس الاثنين لمناقشة “تعاون مهني”. ووفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، من المقرر أن يجتمع حفتر مع رئيس الوزراء شهباز شريف اليوم الثلاثاء.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني ووزارة الخارجية على طلبات للتعليق.

