بدء تطبيق التعرفات المخفضة على واردات بريطانية الى الولايات المتحدة

afp_tickers

2دقائق

دخلت التعرفات الأميركية المخفضة على الواردات البريطانية من قطاعي السيارات والطيران حيز التنفيذ الاثنين، بحسب ما أعلنت الحكومة في لندن، مع مواصلتها التفاوض مع واشنطن بشأن إعفاءات لقطاع الصلب.

وأكدت وزارة التجارة البريطانية في بيان أنه اعتبارا من الاثنين “يستفيد منتجو السيارات والقطاع الجوي الفضائي من تخفيضات كبرى في التعرفات الجمركية… مع دخول الاتفاق التجاري الأميركي-البريطاني حيز التنفيذ”.

وتوصل البلدان في أيار/مايو الى اتفاق يلحظ حفض التعرفات الجمركية الأميركية على السيارات الواردة من بريطانيا، من 27 الى 10 في المئة (بسقف قدره 100 ألف سيارة سنويا).

كما ألغى الاتفاق تعرفات بنسبة 10% على الواردات في القطاع الجوي بما في ذلك محركات الطائرات وقطعها.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ببدء تطبيق الاتفاق، معتبرا أنه “سيحفظ قطاعات حيوية” في الاقتصاد البريطاني، ويؤدي الى “توفير مئات الملايين من الجنيهات (الاسترلينية) سنويا، ويحمي آلاف الوظائف”.

في المقابل، ستفتح بريطانيا أسواقها بشكل إضافي أمام واردات الايثانول ولحوم البقر ومنتجات المزارع الأميركية على الرغم من مخاوف المستهلكين بشأن جودتها، وقلق المزارعين البريطانيين على انتاجهم.

في الموازاة، تواصل بريطانيا التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن إعفاءات من الرسوم الجمركية لواردات الصلب والألمنيوم، والمحددة حاليا بـ25%.

وأكدت وزارة التجارة البريطانية “نواصل تحقيق تقدم” في هذا المجال، من دون أن تحدد جدولا زمنيا للاتفاق.

وتبقى الواردات البريطانية الأخرى خاضعة لرسم الحد الأدنى البالغ 10%، والذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العديد من دول العالم، أكانت من الشركاء لبلاده أو الخصوم.

مهس/كام/ناش