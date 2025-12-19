بطريرك القدس للاتين يزور غزة بمناسبة عيد الميلاد

afp_tickers

2دقائق

وصل البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، الجمعة إلى غزة في الزيارة الرعوية الميلادية السنوية إلى كنيسة العائلة المقدسة، إيذانا ببدء احتفالات عيد الميلاد، وفق ما جاء في بيان صحافي على موقع البطريركية.

وخلال زيارته التي يقضي الغرض منها “تأكيد الروابط الأصيلة بين رعية العائلة المقدسة في غزة وأبرشية القدس”، يتفقد البطريرك الأوضاع الحالية للرعية، بما في ذلك الجهود الإنسانية والإغاثية ومبادرات إعادة التأهيل القائمة حاليا والتطلعات المستقبلية، وفق البيان.

ويترأس غبطة البطريرك يوم الأحد قداس عيد الميلاد في كنيسة العائلة المقدسة في غزة، بحسب البيان الذي أكد أن “هذه الزيارة تشكّل بداية احتفالات عيد الميلاد في مجتمع عاش ولا يزال يعيش أوقاتا عصيبة”.

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أن المجاعة في غزة انتهت لكن السواد الأعظم من سكان القطاع ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وتعدّ كنيسة العائلة المقدسة الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة حيث يقدّر عدد المسيحيين بحوالى ألف، أغلبيتهم من الأرثوذكس، من أصل 2,2 مليون نسمة.

وتحصي البطريركية اللاتينية في القدس حوالى 135 كاثوليكيا في القطاع لجأوا إلى مجمّع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة في الأيّام الأولى من الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أن ينضمّ إليهم عدد من الأرثوذكس.

وساعد الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا خلال زيارته السابقة إلى غزة في تموز/يوليو في إيصال 500 طنّ من المساعدات الغذائية لسكان القطاع.

وكان بطريرك القدس للاتين قد زار مع بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث غزة في تموز/يوليو غداة ضربة إسرائيلية على كنيسة العائلة المقدسة أودت بحياة ثلاثة أشخاص.

سرب-لبا/م ن/ص ك