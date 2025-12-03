The Swiss voice in the world since 1935
بلدية بيت لحم تعلن انطلاق احتفالات عيد الميلاد

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بيت لحم (الضفة الغربية) 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – دعت بلدية بيت لحم اليوم الأربعاء المصلين والزوار إلى القدوم إلى المدينة مع الإعلان عن انطلاق الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة.

وقال ماهر قنواتي رئيس البلدية في مؤتمر صحفي “توجه بيت لحم دعوة صادقة إلى الحجاج والزوار من العالم أجمع أن يعودوا إلى أرض الميلاد إلى المكان الذي ولد فيه النور”.

وأضاف “من مهد الميلاد من مدينة السلام التي تعبت من الحروب ولم تتعب يوما من الرجاء، نوجه نداءنا إلى شعوب الأرض قفوا مع الشعب الفلسطيني قفوا مع العدالة لأن السلام الحقيقي لا يولد إلا حين تنتصر العدالة”.

وقررت بلدية بيت لحم أن تكون احتفالات أعياد الميلاد هذا العام تحت شعار “قومي واستنيري لأنه قد جاء نورك”.

وأوضحت البلدية أن شجرة الميلاد ستضاء يوم السبت القادم بعد توقف الاحتفالات خلال العامين الماضيين بسبب الحرب على قطاع غزة.

وقال قنواتي “في الوقت الذي تضيء فيه بيت لحم شجرة الميلاد لا يغيب عن قلبنا الألم العميق الذي يعيشه شعبنا في غزة حيث تختبر الإنسانية في أشد لحظاتها قسوة وحيث لا يزال الناس يتمسكون بشعاع الأمل وسط الدمار”.

واختتم قنواتي كلمته بالمؤتمر الصحفي قائلا “يا بيت لحم قومي واستنيري لأن نورك اليوم هو نور شعب يرفض أن ينكسر وروح ما زالت تصلي من أجل حياة كريمة لجميع البشر”.

(إعداد علي صوافطة للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

