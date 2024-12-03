بوتين وأردوغان يناقشان في اتصال هاتفي الوضع في سوريا

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موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع “المتصاعد بشكل حاد” في سوريا.

وذكر الكرملين في بيان أن بوتين أكد على ضرورة إنهاء العدوان على الدولة السورية، بطرق تشمل الاستفادة من قدرات تركيا.

وأضاف أن الزعيمين أشارا إلى أهمية زيادة التنسيق الوثيق بين روسيا وتركيا وإيران في هذا الشأن.

وجاء في البيان “سيظل الرئيسان على تواصل مع بعضهما البعض في إطار السعي إلى اتخاذ خطوات لتهدئة الأزمة”.