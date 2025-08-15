The Swiss voice in the world since 1935
بوتين يصف الجنود الكوريين الشماليين بـ"الأبطال" في رسالة وجهها إلى كيم

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجنود الكوريين الشماليين الذين يقاتلون على الجبهة في أوكرانيا، واصفا إياها بـ”الأبطال”، في رسالة وجهها إلى كيم جونغ أون، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ الجمعة.

وفي مناسبة ذكرى التحرير الوطني لكوريا، استذكر بوتين أن وحدات من الجيش الأحمر والجنود الكوريين قاتلوا معا لإنهاء الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية.

وقال بوتين في رسالة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية “روابط الصداقة العسكرية وحسن النية والتضامن التي تعززت خلال الحرب منذ زمن بعيد، لا تزال قوية ويعول عليها حتى اليوم”.

وأضاف “تجلى ذلك بوضوح في المشاركة البطولية لجنود جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في تحرير منطقة كورسك من المحتلين الأوكرانيين”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية. وتابع “الشعب الروسي سيخلد دائما ذكرى شجاعتهم وتضحياتهم”.

وأكد بوتين أن البلدين سيواصلان “العمل المشترك والفعّال للدفاع عن سيادتهما، مع المساهمة بشكل كبير في ترسيخ نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب”.

وعززت روسيا وكوريا الشمالية أخيرا علاقاتهما، مع توقيعهما العام الماضي اتفاق دفاع مشترك خلال زيارة بوتين لبيونغ يانغ.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أكدت كوريا الشمالية للمرة الأولى أنها أرسلت وحدة من جنودها إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية.

هس/ماش/الح

