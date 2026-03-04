The Swiss voice in the world since 1935
بولندا: إيران مخطئة في توسيع نطاق الحرب لتشمل دولا لم تهاجمها

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وارسو 4 مارس آذار آذَار (رويترز) – قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم الأربعاء إن إيران ترتكب أخطاء بتوسيع نطاق الحرب لتشمل دولا لم تهاجمها، بعد أن أعلنت تركيا أن دفاعات حلف شمال الأطلسي الجوية دمرت صاروخا إيرانيا كان متجها إلى المجال الجوي التركي.

وأضاف سيكورسكي بعد اجتماع لمجلس دول بحر البلطيق “إيران توسع نطاق الحرب لتشمل دولا لم تهاجمها، ودولة عضوا في حلف شمال الأطلسي ودولة عضوا في الاتحاد الأوروبي.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

