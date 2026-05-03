بيان: تنسيق مصري سوري بشأن التطورات الإقليمية الراهنة

reuters_tickers

2دقائق

القاهرة 3 مايو أيار (رويترز) – التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني في القاهرة اليوم الأحد حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية الراهنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف في بيان إن اللقاء ناقش “التطورات الإقليمية المتسارعة، بما في ذلك مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد واحتواء حالة الاحتقان” في المنطقة.

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء “تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو صراعات أوسع”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان إن الشيباني ومعه وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أجريا مباحثات موسعة في القاهرة مع وزيري الخارجية والصناعة المصريين، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى مناقشة قضايا الأمن الإقليمي.

ونشرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في وقت لاحق من اليوم صورة ضوئية لقرار بتشكيل مجلس الأعمال السوري المصري.

(تغطية صحفية للنشرة العربية سامح الخطيب – تحرير علي خفاجي)