بيان: قوات إسرائيلية قتلت طفل وسيدة فلسطينيين في الضفة والقدس

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الاربعاء إن طفلا فلسطينيا قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضاف في بيان أن الفتى أصيب بالرصاص في الرقبة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة اليامون غربي مدينة جنين في الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الطفل يدعى ريان حوشية وعمره 15 عاما.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ملابسات الحادث.

وفي واقعة منفصلة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن سيدة قُتلت بالرصاص خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم شعفاط شمالي مدينة القدس فجر يوم الاربعاء.

وأضافت الوكالة أن زهية العبيدي (66 عاما) ماتت “متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم شعفاط”.

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية في هذا الشأن.