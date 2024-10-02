تايوان تستعد لوصول الإعصار كراثون

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اغلقت المدارس والمكاتب والبورصة في تايوان الأربعاء مع اقتراب الإعصار كراثون الذي يتوقع أن يضرب اليابسة صباح الخميس لكنه تسبب من الآن بأمطار غزيرة جدا في جنوب الجزيرة وشرقها بحسب مصلحة الأرصاد الجوية.

وكان الإعصار كراثون المصحوب برياح متواصلة سرعتها 173 كيلومترا في الساعة وقد تصل أحيانا إلى 209 كيلومترات في الساعة، على بعد 130 كيلومترا جنوب غرب مدينة كاوسيونغ الجنوبية عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش بحسب مصلحة الأرصاد الجوية المركزية.

خلال الليل تراجعت حدة الاعصار الذي يتوقع أن يبلغ اليابسة صباح الخميس قرب كاوسيونغ أو تاينا في جنوب غرب البلاد على ما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية بعدما توقعوا سابقا أن يحصل ذلك الأربعاء.

وقال شينغ شيا-بينغ مدير مصلحة الأرصاد الجوية “هذا الإعصار يتقدم ببطء شديد” متوقعا أن يبلغ اليابسة عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية ت غ)، قبل أن تتراجع حدته بسرعة.

– إجلاء 10 آلاف شخص –

في إجراء احترازي، أجلي نحو عشرة آلاف شخص من مناطق تعتبر خطرة على ما أفادت وزارة الداخلية.

وفي أرجاء مختلفة من تايوان، سجلت السلطات إصابة 46 شخصا جراء الإعصار من دون توفير المزيد من التفاصيل. واعتبر شخص في عداد المفقودين قبالة سواحل يونلين في غرب البلاد على ما أفادت السلطات.

وحث رئيس الوزراء شو جونغ-تاي التايوانيين على ملازمة منازلهم وتوخي الحذر. وقال “كراثون يتقدم ببطء كبير ما يزيد من الوقت الذي يمكن من خلاله التسبب بأضرار في تايوان (..) ومن الضروري توخي الحذر ومضاعفة الجهود في مناطق الجنوب والشرق المتضررة من الأمطار المتواصلة”.

والغيت كل الرحلات الداخلية ورحلات العبارات الأربعاء. وعلقت 250 رحلة جوية دولية.

ووضع نحو 40 ألف جندي في حالة تأهب للمشاركة في عمليات إغاثة محتملة على ما قالت وزارة الدفاع.

– جرحى في الفيليبين –

في كاوسيونغ بدأت السلطات توزيع أكياس رمل ومعدات للمساعدة في تصريف المياه.

وباتت الشوارع مقفرة تقريبا فيما تلتوي الأِشجار جراء الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في هذه المدينة الساحلية.

وفي المطار شبه الخالي، أقام الموظفون حواجز حديد لتدعيم المداخل تحسبا للاعصار فيما يحاول بعض السياح حجز رحلات جديدة بعد إلغاء رحلاتهم.

وتضرب أمواج عاتية ساحل كاوسوينغ وقد غطت مياه البحر الطرقات قرب خليح سيزيهوان الخلاب.

في تموز/يوليو الماضي، تسبب الإعصار غايمي الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ ثماني سنوات، بفيضانات واسعة وقضى فيه ما لا يقل عن عشرة أشخاص في تايوان فضلا عن نحو خمسين في الصين جراء الأمطار الغزيرة و40 على الأقل في الفيليبين.

في الفيليبين قال المجلس الوطني لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية الأربعاء إن ثمانية أشخاص أصيبوا وفقد آخر مع مرور كراثون في شمال البلاد.

واضطر أكثر من 5400 شخص إلى مغادرة منازلهم غالبيتهم في منطقتي يليكوس ووادي كاغايان في الشمال على ما أفاد المصدر نفسه.

وتشهد المنطقة الكثير من الأعاصير خلال هذه الفترة من السنة. لكن دراسة صدرت أخيرا خلصت إلى أنها باتت تتشكل على مسافة أقرب من السواحل وتزداد قوتها بسرعة أكبر وتستمر لفترة أطول بعد بلوغها اليابسة بسبب التغير المناخي.

بور-او/غ ر/لين