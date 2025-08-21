The Swiss voice in the world since 1935
تايوان تعتزم زيادة موازنتها الدفاعية إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ-تاي الخميس أنّ حكومته تعتزم زيادة الميزانية الدفاعية للجزيرة للعام 2026 إلى أكثر من 3% من الناتج المحلّي الإجمالي، على أن يصادق البرلمان على هذا الإجراء.

وفي وقت يمارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا على تايبيه لكي تستثمر أكثر في أمنها، قال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي إنّه بذلك “نُثبت للعالم وللشعب التايواني عزمنا وقدرتنا على حماية السيادة الوطنية والأمن، واستقرار وأمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومسؤوليتنا المشتركة تجاه العالم”.

وأوضح تشو أن مكتبه خصص 949,5 مليار دولار تايواني (31,1 مليار دولار) أي 3,23% من الناتج المحلي الإجمالي للنفقات الدفاعية العام المقبل.

وأوضح أن “ميزانيتنا الإجمالية للدفاع احتسبت باستخدام نموذج ومعايير الحلف الأطلسي، بما في ذلك ميزانية… خفر السواحل”.

وزادت تايوان استثماراتها العسكرية في السنوات الأخيرة مع تصعيد الصين ضغوطها على الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد باستعادتها ولو بالقوة.

ومن المفترض أن يصادق البرلمان على الميزانية المقترحة قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وتوصلت المعارضة التي تضم أحزابا أكثر تأييدا للصين، إلى خفض الميزانية الحكومية للعام 2025 وتجميد بعض النفقات العسكرية.

او/دص/الح

