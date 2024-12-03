تباطؤ التضخّم في تركيا إلى 47,1% على أساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر

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يستمر التضخّم في التباطؤ في تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 47,1 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـ48,6 في في المئة في تشرين الأول/أكتوبر، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة الثلاثاء.

وبلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك الذي غذّاه ضعف الليرة التركية، 2,2 في المئة خلال شهر واحد.

ويطال هذا الارتفاع المستمر في الأسعار بشكل خاص التعليم (زيادة بنسبة 92,5 في المئة) والإسكان (74,4 في المئة) والفنادق والمطاعم (59,4 في المئة) والإنفاق على الصحة (52,8 في المئة)، وفقا لمعهد الإحصاء التركي (Tüik).

ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، معوّلا على معدّل 44 في المئة في نهاية العام، مقارنة بـ38 في المئة في توقعات آب/أغسطس.

وفي مواجهة هذا الانخفاض الأقل سرعة من المتوقع في التضخّم، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المئة للشهر الثامن على التوالي في نهاية تشرين الثاني/نومفبر.

وتشهد تركيا تضخّما كبيرا منذ نهاية العام 2019، مما يجعل تكلفة المعيشة صعبة على العديد من العائلات.

وكي تتمكّن الأُسر من استعادة القدرة الشرائية، أعلنت الحكومة التركية مؤخرا زيادة في الحد الأدنى للأجور ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في بداية السنة، وفقا لاقتصاديين.

ربا/ناش/ريم