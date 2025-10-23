The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تتويج توأمين بالمركز الأول لتحدي القراءة العربي 2025

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

توّج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التوأمين بيسان وبيلسان كوكة من تونس بطلتين لتحدي القراءة العربي 2025، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الخميس.

وجرى تكريم أصحاب المراكز الأولى في فئات تحدي القراءة العربي خلال حفل ختامي أقيم مركز دبي التجاري العالمي.

ونال التوأمان بيسان وبيلسان جائزة بقيمة نصف مليون درهم، بعد استحقاقهما المركز الأول في الدورة التاسعة للتحدي، والتي شارك فيها أكثر من 32 مليون طالب من خمسين دولة، بحسب بيان المكتب.

م ل

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية