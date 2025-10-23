تتويج توأمين بالمركز الأول لتحدي القراءة العربي 2025

توّج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التوأمين بيسان وبيلسان كوكة من تونس بطلتين لتحدي القراءة العربي 2025، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الخميس.

وجرى تكريم أصحاب المراكز الأولى في فئات تحدي القراءة العربي خلال حفل ختامي أقيم مركز دبي التجاري العالمي.

ونال التوأمان بيسان وبيلسان جائزة بقيمة نصف مليون درهم، بعد استحقاقهما المركز الأول في الدورة التاسعة للتحدي، والتي شارك فيها أكثر من 32 مليون طالب من خمسين دولة، بحسب بيان المكتب.

