تحالف بقيادة صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على “إلكترونيك آرتس” بـ55 مليار دولار

أعلنت شركة “إلكترونيك آرتس” (EA) الأميركية العملاقة لإنتاج ألعاب الفيديو الاثنين أن تحالفا بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ عليها لقاء نحو 55 مليار دولار.

وأفادت الشركة المُنتجة لألعاب “إي أيه سبورتس إف سي” (المعروفة سابقا باسم “فيفا”) و”ذي سيمز” و”باتلفيلد” الشهيرة في بيان بأن قيمتها خُمِّنَت بموجب الصفقة بنحو 55 مليار دولار.

ووصفت الصفقة بأنها أكبر عملية استحواذ نقدي بالكامل في تاريخ شركات الاستثمار الخاصة.

ويضم تحالف صناديق الاستثمار أيضا شركتي الاستثمار الأميركيتين “سيلفر ليك” و”أفينيتي بارتنرز” التي تتخذ ميامي مقرا وأسسها جاريد كوشنر، المستشار السابق للبيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة “إلكترونيك آرتس” رئيسها التنفيذي أندرو ويلسون قوله إن “هذه اللحظة بمثابة تقدير كبير للعمل المتميز” لموظفي الشركة، متوقعا أن تساعد الصفقة في “فتح آفاق جديدة لها على المستوى العالمي”.

وأعلنت “إلكترونيك آرتس” في نتائج أحدث سنة مالية لها عن إيرادات بلغت 7,5 مليارات دولار.

ويُتوقع إتمام عملية الاستحواذ في مطلع سنة 2027، وتتطلب موافقة مساهمي الشركة والجهات التنظيمية. وسيُجدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يمتلك أصلا حصة 9,9 في المئة فيها استثماره الحالي كجزء من الصفقة.

وتمثل هذه الصفقة أحدث استثمار رئيسي لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الألعاب، إذ تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها والحدّ من الاتكال على عائدات النفط.

وارتفع سهم الشركة بأكثر من 5 في المئة في التداولات التي سبقت افتتاح بورصة نيويورك.

