تحذير من فيضانات وانهيارات مع بلوغ الإعصار إيرين جزر الكاريبي

خفّض تصنيف الإعصار إيرين إلى عاصفة من الفئة الثالثة صباح الأحد، مع هطول أمطار غزيرة على جزر الكاريبي، فيما حذّر مسؤولو الأرصاد الجوية من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وانزلاقات تربة. 

وإيرين هو أول إعصار في موسم أعاصير المحيط الأطلسي يُتوقع أن يكون شديدا، وازدادت قوته لفترة وجيزة ليصبح عاصفة “كارثية” من الفئة الخامسة قبل أن تتراجع سرعة رياحه.

ويتوقع أن يضرب الإعصار جزرا عدة في الكاريبي ترافقه أمطار غزيرة ورياح عاتية، لكنه لن يصل إلى اليابسة. 

وكان إيرين على مسافة نحو 225 كيلومترا شمال سان خوان، بورتوريكو، الساعة 06:00 ت غ، عندما صُنف عاصفة من الفئة الثالثة مع رياح قصوى مستمرة تبلغ سرعتها 205 كيلومترات في الساعة، وفقا للمركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي.

وقال المركز الوطني في أحدث تقرير له “من المتوقع أن يمر إيرين إلى الشرق من جزر توركس وكايكوس وجنوب شرق جزر البهاماس الليلة والاثنين”.

بلغ الإعصار أعلى مستوياته على مقياس سافير-سيمبسون بعد 24 ساعة ونيف من تحوله عاصفة من الفئة الأولى، وهو تزايد سريع في الشدة يعزوه العلماء خصوصا الى الاحتباس الحراري.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأنه قد يُغرق مناطق معزولة بما يصل إلى 20 سنتيمترا من الأمطار. 

وتوقع “حدوث تقلبات في الشدة خلال اليومين المقبلين بسبب تغيرات في نواته الداخلية. إيرين يتحول إلى نظام إعصاري أكبر”.

كما حذر المركز من “فيضانات محلية غزيرة إلى جانب انزلاقات تربة أو انهيارات طينية”.

