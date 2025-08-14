تداولات عقارية في الشارقة بلغت 7,5 مليارات درهم خلال تموز/يوليو

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال تموز/يوليو 2025، أعلى قيمة تداولات شهرية منذ بداية العام، بلغت 7,5 مليارات درهم (2,041 مليار دولار)، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلا عن تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

وأوضح التقرير أن عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الشهر بلغ 11,377 معاملة، منها 1,503 معاملات بيع، غطّت مساحة إجمالية تجاوزت 23,2 مليون قدم مربعة، توزعت على 114 منطقة مختلفة داخل الإمارة، وشملت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

كما تم تسجيل 593 معاملة رهن عقاري بقيمة إجمالية بلغت 2,8 مليار درهم (762 مليون دولار)، و1,134 عقداً مبدئياً، إلى جانب إصدار 4,682 معاملة سند ملكية و3,465 معاملة إفادة عن الأملاك.

وأشار التقرير إلى أن منطقة “عرقوب الصناعية” شهدت أعلى صفقة بيع خلال تموز/يوليو بقيمة 251,8 مليون درهم، بينما سجلت منطقة “الممزر” أعلى قيمة رهن عقاري بقيمة بلغت 135 مليون درهم.