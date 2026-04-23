ترامب: أمريكا لن تستخدم سلاحا نوويا في الحرب على إيران

واشنطن 23 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لن تستخدم سلاحا نوويا في الحرب على إيران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، عندما سُئل عمّا إذا كان سيلجأ إلى استخدام مثل هذا السلاح “لماذا قد أستخدم سلاحا نوويًا؟ نحن دمرناهم بالكامل، وبطريقة تقليدية جدا، من دونه”.

وأضاف “لا، لن أستخدمه. يجب ألا يُسمح لأي أحد أبدا باستخدام سلاح نووي”.

وقال ترامب عندما سُئل عن المدة التي يقبل انتظارها من أجل التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد مع إيران “لا تستعجلوني”.

وأضاف أن إيران ربما تكون عززت ترسانتها من الأسلحة “قليلا” خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين، لكنه ذكر أن الجيش الأمريكي قادر على القضاء على ذلك في غضون يوم واحد تقريبا.

وقال “بحريتهم انتهت. قواتهم الجوية انتهت، ودفاعاتهم المضادة للطائرات انتهت… ربما أعادوا التسلح قليلا خلال فترة الهدنة التي استمرت أسبوعين، لكننا سنقضي على ذلك في نحو يوم واحد، إذا كانوا فعلوا ذلك”.

وتابع “أريد أن أبرم أفضل اتفاق. يمكنني إبرام اتفاق الآن فورا… لكنني لا أريد ذلك. أريد أن يكون اتفاقا دائما”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

