ترامب: لم أبحث مع ستارمر خطة بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية

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(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه لم يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر خطة بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول ما لم تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين حياة الفلسطينيين.

كان ستارمر قد قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إن بريطانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول في الجمعية العامة للأمم المتحدة ردا على الغضب العام المتزايد إزاء صور الأطفال الجوعى في غزة.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى الولايات المتحدة بعد لقائه ستارمر في اسكتلندا “لم نناقش ذلك قط”.

وقال ترامب إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيُكافئ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأوضح قائلا “أنتم تُكافئون حماس إذا فعلتم ذلك. لا أعتقد أنه يجب مكافأتهم”.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة أرسلت أموالا لدعم المساعدات الغذائية للفلسطينيين في غزة، وأنه يريد التأكد من إنفاقها بشكل صحيح.

وقال “أريد التأكد من إنفاق الأموال بحكمة وتمعن، وتوزيع الطعام بشكل سليم”.

(إعداد محمد علي فرج ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)