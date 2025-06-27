ترامب: من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في صراع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة من إيران خلال أسبوع.

وقال للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض احتفالا باتفاق الكونجو الديمقراطية ورواندا على السلام إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة وشيك.

وأضاف أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القطاع الفلسطيني.

وتقول حماس إنها مستعدة لإطلاق سراح بقية الرهائن المحتجزين لديها في غزة بموجب أي اتفاق لإنهاء الحرب، في حين تقول إسرائيل إنها لن توقف الحرب إلا بعد نزع سلاح حماس وتفكيكها. وترفض حماس إلقاء سلاحها.

واندلعت الحرب في غزة عندما هاجم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي تلا السابع من أكتوبر تشرين الأول أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني كما تسبب في أزمة جوع ونزوح جميع سكان غزة داخليا. وأثارت الحملة الإسرائيلية اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية وجرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.

وازداد الاهتمام بحل الصراع في غزة في أعقاب القصف الأمريكي والإسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية. ودخل وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الإيراني الذي استمر 12 يوما حيز التنفيذ مطلع هذا الأسبوع.

وقال ترامب “أعتقد أن الأمر قريب. لقد تحدثت للتو مع بعض الأشخاص المعنيين. نعتقد أننا سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الأسبوع المقبل”.

ولم يفصح الرئيس الأمريكي عن هوية الأشخاص الذين تحدث معهم لكنه قال للصحفيين إنه كان على اتصال شبه يومي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الحرب بين إسرائيل وإيران.

تأتي توقعات ترامب المفاجئة بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة في وقت لم تظهر فيه أي دلائل تذكر على استعداد الطرفين المتحاربين لاستئناف مفاوضات جادة أو التراجع عن المواقف المتصلبة لكل منهما.

وقال متحدث باسم مكتب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إنه ليس لديهم أي معلومات للكشف عنها سوى تصريحات ترامب.

كان ويتكوف قد ساعد مستشاري الرئيس السابق جو بايدن في التوسط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن قبل أن يتولى ترامب منصبه بفترة وجيزة في يناير كانون الثاني، لكن الاتفاق سرعان ما انهار.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.

وقال مصدر مطلع إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يعتزم زيارة واشنطن اعتبارا من يوم الاثنين لإجراء محادثات مع مسؤولي إدارة ترامب حول غزة وإيران. وأضاف المصدر أن من المحتمل أن يزور نتنياهو البيت الأبيض، دون الافصاح عن موعد للزيارة.

وقال نتنياهو يوم الخميس إن نتيجة حرب إسرائيل مع إيران أتاحت فرصا للسلام يجب على بلاده ألا تهدرها.

وأضاف في بيان “هذا النصر يمثل فرصة لتوسيع نطاق اتفاقيات السلام بشكل كبير ونحن نعمل على ذلك بكل حماس”.