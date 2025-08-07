The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: من المهم أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن من المهم انضمام دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم، وإن ذلك سيضمن السلام في المنطقة.

وكتب ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “الآن وبعد القضاء التام على الترسانة النووية التي تصنعها إيران، من المهم جدا بالنسبة لي أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم”.

كانت أربع دول ذات أغلبية مسلمة قد وافقت في إطار اتفاقيات إبراهيم، التي وُقِّعت خلال ولاية ترامب الأولى، على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد وساطة أمريكية.

وتعقدت جهود توسيع نطاق هذه الاتفاقيات بسبب ارتفاع عدد القتلى وحالات الموت جوعا في غزة.

وأثارت الحرب في قطاع غزة غضبا دوليا، وتقول السلطات في القطاع إن الحرب أودت حتى الآن بحياة أكثر من 60 ألفا. وأعلنت كندا وفرنسا وبريطانيا خططا في الأيام القليلة الماضية للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة إن إدارة ترامب تناقش بجهود نشطة مع أذربيجان إمكانية ضمها وعدد من دول آسيا الوسطى لاتفاقيات إبراهيم على أمل توطيد العلاقات القائمة بين تلك الدول وإسرائيل.

(إعداد محمود سلامة وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

