ترامب لبي بي سي: زيارة الملك تشارلز سترّمم العلاقات مع بريطانيا

afp_tickers

3دقائق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الخميس بأن الزيارة المرتقبة للملك البريطاني تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة، ستُسهم “بكل تأكيد” في إعادة ترميم العلاقات المتوتّرة بين بلديهما.

ويُرتقب أن يتوجّه تشارلز إلى واشنطن الاثنين في زيارة تستمر أربعة أيام، وسط توتّرات على ضفتي الأطلسي على خلفية الحرب مع إيران، فضلا عن فضائح مرتبطة برجل الأعمال الأميركي الراحل المتّهم بجرائم جنسية جيفري إبستين.

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت زيارة تشارلز ستسهم في إصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قال ترامب لبي بي سي “بالتأكيد. إنه رائع. رجل رائع. نعم، الجواب بالتأكيد نعم”.

وتُعدّ هذه أول زيارة دولة يقوم بها تشارلز إلى الولايات المتحدة منذ تولّيه العرش، وذلك بناء على طلب من الحكومة البريطانية وترامب، على أن ترافقه خلالها الملكة كاميلا، قبل أن يتوجّه بمفرده إلى برمودا.

وكان الرئيس الأميركي وجّه انتقادات حادّة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بسب امتناع لندن عن المشاركة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وفي مقابلة أجراها عبر الهاتف مع بي بي سي، علّق ترامب على مواقف حلفاء بلاده، بما في ذلك بريطانيا، قائلا “كان ينبغي أن يشاركوا”، قبل أن يضيف “لكنني لم أكن بحاجة إليهم”.

في هذا الوقت، يواجه ستارمر فضيحة سياسية على خلفية تعيينه بيتر ماندلسون، أحد كبار الشخصيات في حزب العمال والمقرّب من جيفري إبستين، سفيرا للمملكة المتحدة في واشنطن.

وفي حديثه إلى بي بي سي، اعتبر ترامب أنه لا يمكن لستارمر التعافي من تلك الانتكاسة، إلا إذا “فتح بحر الشمال” لزيادة استخراج النفط والغاز، وإذا “أصبحت سياساته المتعلّقة بالهجرة أكثر تشددا”. وأضاف “أمّا إذا لم يفعل ذلك، فلا أعتقد أن لديه فرصة حقيقة”.

ام/ملك/ع ش