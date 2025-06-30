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ترامب يؤكد أنه “لا يعرض شيئا” على ايران ولا “يتحاور” معها

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه “لا يعرض شيئا” على إيران، وهو “لا يتحاور معها”، وذلك بعد أيام من تحذيره من أنه لن يتردد في قصف البلاد مجددا إذا سعت إلى الحصول على السلاح النووي.

كتب الرئيس الأميركي على موقعه “تروث سوشال”، “لا أعرض شيئا على إيران، على عكس  (الرئيس السابق باراك) أوباما الذي منحها مليارات الدولارات” مقابل اتفاق عام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف “لا أتحدث معهم حتى، بما اننا دمرنا منشآتهم النووية بالكامل”.

وانضمت الولايات المتحدة إلى هجوم حليفتها الإسرائيلي بقصف ثلاثة مواقع نووية ليل 21 الى 22 حزيران/يونيو.

بعد 12 يوما من القصف المتبادل، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 24 من الجاري والذي فرضه ترامب.

والجمعة حذّر الرئيس الأميركي من أن الولايات المتحدة ستشنّ “بلا شك” ضربات جديدة على إيران إذا قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تسمح لها حيازة السلاح النووي.

صرح نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، لبي بي سي أنه لا يمكن استئناف المحادثات الدبلوماسية مع واشنطن إلا إذا استبعدت الولايات المتحدة شنّ ضربات جديدة على إيران.

قال المسؤول الإيراني في مقابلة بثتها بي بي سي مساء الأحد “نسمع أن واشنطن تريد التحدث معنا”، مضيفا “لم نتفق على تاريخ محدد. ولم نتفق على الآليات”. 

وقال “نسعى للحصول على إجابة على هذا السؤال: هل سنشهد تكرارا لعمل عدواني ونحن منخرطون في حوار؟”، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة “لم توضح موقفها بعد”.

ال/ليل/لين

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية