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ترامب يؤكد دعمه لسيادة المغرب على الصحراء الغربية

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الرباط (رويترز) – ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مجددا دعمه لسيادة المغرب على الصحراء الغربية، قائلا إن خطة الحكم الذاتي المغربية للإقليم هي الحل الوحيد للمنطقة المتنازع عليها.

ويضع الصراع، الذي يشهد جمودا منذ فترة، المغرب في مواجهة جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية إقليما تابعا له. وتحظى جبهة البوليساريو بدعم الجزائر.

وكان ترامب قد اعترف في نهاية فترته الرئاسية الأولى بأحقية المغرب في الصحراء الغربية ضمن اتفاق وافقت بموجبه المملكة على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أبريل نيسان إن دعم المغرب في هذه القضية لا يزال جزءا من السياسة الأمريكية، لكن التصريحات التي نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء تعد أول تصريحات منسوبة لترامب بشأن النزاع حول الصحراء الغربية خلال ولايته الثانية.

وذكرت الوكالة أن ترامب قال في رسالة للعاهل المغربي “أود أن أجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي يتسم بالجدية والمصداقية والواقعية، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع”.

وأضاف ترامب “معا، نعمل على المضي قدما بأولوياتنا المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على اتفاقيات إبراهيم ومكافحة الإرهاب وتوسيع التعاون التجاري”.

وفي يونيو حزيران، أصبحت بريطانيا ثالث عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعم خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للمنطقة بعد الولايات المتحدة وفرنسا.

أما الجزائر، التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية المعلنة من جانب واحد، فقد رفضت المشاركة في المحادثات التي دعا إليها مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية وتصر على إجراء استفتاء لتحديد مصير الإقليم على أن يتضمن خيار الاستقلال.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي – إعداد محمد علي فرج وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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