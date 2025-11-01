ترامب يتباهى بتجديد حمام البيت الأبيض في أول ورشة كبرى خلال ولايته الثانية

تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بتجديد حمام في البيت الأبيض سبق أن هدم جزءا منه لبناء قاعة رقص بقيمة 300 مليون دولار.

في سلسلة منشورات على صفحته عبر منصة “تروث سوشال”، عرض الرئيس الأميركي صورا لما يُسمى بحمام لينكولن قبل التجديد وبعده.

وأظهر المنشور الحمام بحالته السابقة مع بلاط أخضر باهت على الجدران وحوض غسيل أبيض على قاعدة معدنية، قبل أن يُبيّنه بحلته الجديدة مع رخام أبيض على الأرضية والجدران وصنابير ذهبية وثريا في السقف.

كتب الرئيس الأميركي “لقد جددتُ حمام لينكولن في البيت الأبيض. كان قد جُدد في أربعينيات القرن الماضي على طراز +آرت ديكو+ ببلاط أخضر، وهو أمر غير مناسب على الإطلاق لعصر (الرئيس أبراهام) لينكولن”.

وأضاف الملياردير المعروف بحبه للرخام والذهب “لقد صنعتُه من رخام أسود وأبيض مصقول. إنه يناسب تماما عصر أبراهام لينكولن، ويمكنه حتى أن يُطابق الرخام الأصلي”.

تأتي هذه السلسلة من المنشورات بعد أسبوع من أمر دونالد ترامب بهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض بالكامل لإقامة قاعة رقص ضخمة ارتفعت تكلفتها التقديرية من 200 مليون دولار إلى 300 مليون.

يؤكد البيت الأبيض أن هذا المشروع الممول من جهات مانحة خاصة مثل أمازون وغوغل وشركة لوكهيد مارتن للصناعات الدفاعية، “لن يكلف دافعي الضرائب شيئا”.

كما زيّن دونالد ترامب مكتبه البيضاوي بورق الذهب وحوّل حديقة الورود الريفية في البيت الأبيض إلى فناء مفروش بطاولات وكراس من الحديد المطاوع الأبيض، ونصب علمين أميركيين ضخمين في الحدائق.

يُعد تجديد حمام لينكولن أول ورشة تجديد رئيسية في ولاية ترامب الحالية داخل مقر إقامة الرئيس في البيت الأبيض، وهو الجزء الرئيسي من المبنى الذي يقيم فيه الرئيس.

هذا الحمام المُجدَّد ليس جزءا من جناح الرئيس الخاص، بل جناح قريب يتسع للضيوف، بينهم إيلون ماسك عندما كان يرأس لجنة كفاءة الحكومة أو “دوج” في الربيع.

سُمي جناح أبراهام لينكولن هذا تيمنا بالرئيس الذي استخدمه مكتبا له في القرن التاسع عشر.

