ترامب يتوعد حماس وسط مسعى للانتقال إلى المراحل التالية من اتفاق غزة

معيان لوبيل نضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – كثفت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ضغطها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لنزع سلاحها في المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ترسيخ نهاية للحرب المدمرة.

وخلال زيارة إلى إسرائيل، قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن خطة وقف إطلاق النار تسير على نحو أفضل من المتوقع، لكنه حذر حركة حماس من أنها ستُباد إذا لم تتعاون، مكررا تهديدا أطلقه ترامب في وقت سابق من يوم الثلاثاء باستخدام “قوة خاطفة وضارية وغاشمة” ضدها.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار على نحو متكرر منذ إبرامه رسميا قبل ثمانية أيام، مع اندلاع أعمال عنف وتبادل الاتهامات حول وتيرة إعادة رفات الرهائن وإدخال المساعدات وفتح المعابر.

* فانس يزور إسرائيل

في ظل هشاشة وقف إطلاق النار الحالي، تحاول الولايات المتحدة ومعها الوسطاء مصر وقطر وتركيا، الدفع نحو المرحلة التالية الأكثر تعقيدا من المحادثات، والتي تطالب كل طرف بتقديم تنازلات سبق أن نسفت مساعي إنهاء الحرب.

وتطالب خطة ترامب لإنهاء الحرب والمؤلفة من 20 بندا بنزع سلاح حماس، وهو ما ترفض الحركة حتى الآن الموافقة عليه، وبانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، وبمسار يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

وقال فانس، الذي سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، إنه متفائل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، وأشار إلى احتمال سعي المزيد من دول الخليج في نهاية المطاف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

لكنه سعى إلى خفض سقف التوقعات إزاء سرعة إعادة جثث جميع الرهائن الذين قضوا نحبهم، وهو مطلب إسرائيلي رئيسي، وقال إن التنفيذ الكامل لخطة وقف إطلاق النار سيتطلب جهدا كبيرا و”وقتا طويلا للغاية”.

وتشمل القضايا الرئيسية غير المحسومة آلية الحكم والسيطرة الأمنية في غزة، إذ تدعو خطة ترامب إلى تشكيل هيئة تكنوقراط تحت إشراف مجلس رقابة دولي، وإلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات، من دون أي دور لحماس.

وقال فانس، الذي زار قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل حيث تراقب قوات أمريكية وقف إطلاق النار، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج متفقة جميعها على أنه رغم إمكان منح مقاتلي حماس عفوا، فإن على الحركة أن تنزع سلاحها.

وحذر فانس “إذا لم تتعاون حماس، كما قال رئيس الولايات المتحدة، فإن حماس ستُباد”.

* دبلوماسية

يقود جهود الوساطة الأمريكية المبعوثان ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، ومن المقرر أن يلتقي كوشنر رئيس المخابرات المصرية حسن محمود رشاد في إسرائيل يوم الثلاثاء.

وتستضيف مصر مفاوضين من حماس برئاسة القيادي خليل الحية لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار الحالي والخطوات التالية الصعبة.

وقال مسؤول فلسطيني مقرب من المحادثات إن حماس أيدت تشكيل لجنة من التكنوقراط لإدارة غزة دون مشاركة أي ممثل للحركة، ولكن بموافقتها هي والسلطة الفلسطينية وفصائل أخرى.

وفي دلالة على هشاشة وقف إطلاق النار، اتهمت قطر، التي تضطلع أيضا بدور الوساطة مع مصر، إسرائيل يوم الثلاثاء بارتكاب انتهاكات مستمرة. وقطر وتركيا، التي استغلت دورها لتعزيز مكانتها في المنطقة، من اللاعبين الأساسيين في الوساطة مع حماس.

وقال فانس إن تركيا سيكون لها “دور بناء” مع تقدم الاتفاق نحو المرحلة التالية.

* إعادة الرفات وتسليم المساعدات

أفرجت حماس في وقت متأخر يوم الاثنين عن جثمان رهينة آخر، وقالت إنها ستسلم جثتي رهينتين آخرين مساء يوم الثلاثاء. وبذلك يتبقى 13 جثة في غزة. وتعتقد إسرائيل أن حماس ربما تعيد مزيدا من الجثث قريبا، لكنها أقرت بأن بعض الرفات سيحتاج على الأرجح إلى عملية أبطأ وأكثر تعقيدا لتحديد مكانها وانتشالها.

وقالت سلطات الصحة المحلية في غزة إن إسرائيل أعادت 15 جثة أخرى لفلسطينيين يوم الثلاثاء، مما يرفع إجمالي الجثث التي أعادتها إلى القطاع إلى 165 جثة.

وقال مسؤولون فلسطينيون وآخرون من الأمم المتحدة إن المزيد من المساعدات تدفق إلى داخل القطاع يوم الثلاثاء عبر معبرين تسيطر عليهما إسرائيل.

ومع ذلك، وفي ظل الظروف الكارثية التي يواجهها سكان غزة، قالت وكالات الإغاثة إنه يتعين إدخال كميات أكبر بكثير من المساعدات.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن الإمدادات تتزايد لكنها لا تزال أقل بكثير من الهدف اليومي البالغ 2000 طن لأن معبرين فقط إلى القطاع هما المفتوحان، دون وجود معبر مفتوح يؤدي إلى شمال القطاع حيث تفشت مجاعة.

وتركزت أعمال العنف في غزة منذ وقف إطلاق النار في الغالب حول “الخط الأصفر” الذي يرسم حدود الانسحاب العسكري الإسرائيلي. وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) يوم الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية قتلت شخصا اجتاز الخط وتقدم نحوها.

ويقول فلسطينيون قريبون من الخط، الذي يمر عبر مناطق مدمرة قريبة من مدن رئيسية، إنه لا توجد علامات واضحة تحدد الخط ومن الصعب معرفة أين تبدأ المنطقة العازلة. وبدأت الجرافات الإسرائيلية بوضع كتل خرسانية صفراء على طول الطريق يوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الثلاثاء إن سبعة فلسطينيين على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية في أنحاء القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الحرب إلى 68229.

وتقول إسرائيل إن الهجوم الذي قادته حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أعقبه اندلاع الحرب، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

(شارك في التغطية ستيفن شير وأليكس كورنويل من القدس – إعداد مروة سلام ودعاء محمد للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)