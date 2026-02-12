The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يجدد المطالبة بإصدار عفو عن نتنياهو المتهم بالفساد

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن 12 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يحصل على عفو من تهم الفساد التي يواجهها، مضيفا أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج يجب أن “يخجل من نفسه” لعدم منحه العفو.

وذكر ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض إن نتنياهو أبلى بلاء عظيما في زمن الحرب، وإن على الشعب الإسرائيلي أن يجعل هرتسوج يخجل لعدم إصدار العفو عنه. وأضاف “من المخزي ألا يصدر عفوا عنه. كان عليه أن يصدره”.

والتقى نتنياهو ترامب في واشنطن أمس الأربعاء، في سابع لقاء بينهما منذ عودة ترامب للمنصب العام الماضي. وهدف اللقاء لإجراء محادثات حول التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي وصواريخها الباليستية.

ونتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب. وينفي تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة منذ توجيه لائحة الاتهام له عام 2019.

وطالب ترامب الرئيس الإسرائيلي علنا بالعفو عن نتنياهو عدة مرات، وقال في أواخر ديسمبر كانون الأول إن هرتسوج أبلغه أن العفو في الطريق. لكن مكتب هرتسوج سارع لنفي ذلك.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين. لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

