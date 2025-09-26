The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يحضّ إردوغان على وقف شراء النفط الروسي

تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس نظيره التركي رجب طيب إردوغان على وقف شراء النفط الروسي، ملمحا إلى أنه قد يرفع في المقابل الحظر المفروض على شراء أنقرة مقاتلات أف-35.

في أول زيارة يجريها إردوغان إلى البيت الأبيض منذ العام 2019، دعاه ترامب إلى ممارسة ضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وضع حد لحربه على أوكرانيا.

وقال ترامب إنه سيتباحث مع إردوغان بشأن سعي تركيا لشراء مقاتلات إف-35 الأميركية، مبديا استعداده لرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على قطاع الدفاع التركي “بشكل شبه فوري”.

واستُبعدت تركيا من برنامج تطوير مقاتلات إف-35 في الولاية الرئاسية الأولى لترامب بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وطلب ترامب من إردوغان خلال لقائهما في المكتب البيضوي التوقف عن شراء النفط الروسي.

وقال الرئيس الأميركي إن الرئيسين الروسي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي “يكنّان احتراما كبيرا” لإردوغان، لذا فإنه “قادر على التأثير إذا أراد. إنه حاليا محايد جدا”.

وتابع “أفضل ما يمكنه فعله هو عدم شراء النفط والغاز من روسيا”.

وبعد الاجتماع، قال ترامب إن المحادثات كانت “حاسمة للغاية في العديد من الأمور المختلفة (…) أشياء أردناها، وأشياء أرادها”.

وأضاف في تصريح للصحافيين “سنعلن عن ذلك في وقت لاحق، وسوف يقوم هو بالإعلان أيضا”.

وردا على سؤال عن موعد رفع العقوبات، أجاب ترامب “إذا عقدنا اجتماعا جيدا، فسيتم رفعها تقريبا على الفور”.

في العام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، رغم أنها منضوية معها في حلف شمال الأطلسي، بسبب شرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية.

كما منعت واشنطن تركيا من شراء طائرات إف-35 المتطورة، بحجة أن وجود منظومة إس-400 يسمح لروسيا بجمع معلومات عن قدرات هذه الطائرات.

وقال ترامب أيضا إن إردوغان “يريد (شراء) مقاتلات إف-35، ونحن نتحدث في هذا الشأن بكثير من الجدية”، لافتا إلى أن تركيا تريد أيضا شراء مزيد من مقاتلات إف-16، مشيرا إلى أن قرارا قد يتّخذ بهذا الصدد الخميس.

يبدي ترامب إعجابا بقادة أجانب أشداء، ولطالما أبدى مودة تجاه إردوغان على الرغم من حملة قمع تستهدف المعارضة في تركيا.

استُقبل الرئيس التركي بحفاوة على الرغم من خلافه مع إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، بشأن غزة وسوريا.

وقال ترامب عن إردوغان “إنه رجل متشبّث برأيه. لا أعجب عادة بالمتشبّثين بآرائهم، لكني لطالما أعجبت به”.

وتابع “إنه يعرف عن الانتخابات المزوّرة أكثر من أي شخص آخر”، بعدما أشار إلى أن الصداقة بقيت قائمة بين الرجلين بعد انتهاء الولاية الأولى للرئيس الجمهوري إثر ما وصفها بأنها “انتخابات مزوّرة”.

