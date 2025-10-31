ترامب يدعو إلى تغيير قواعد في مجلس الشيوخ وسط الشلل الحكومي

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إلغاء قاعدة في مجلس الشيوخ تقضي بتوافر غالبية 60 صوتا لإقرار التشريعات، في وقت لا تزال الولايات المتحدة تواجه شللا حكوميا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.

ومن خلال هذه الدعوة، يسعى ترامب إلى التخلّص من قاعدة قائمة منذ فترة طويلة تسمح لـ41 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ بمنع مناقشة أي مشروع قانون أو التصويت عليه، وهي وسيلة إجرائية اعتمدها الحزبان في الماضي.

وتجبر قاعدة “التعطيل” أو “عرقلة التشريع” (filibuster) الديموقراطيين والجمهوريين على إيجاد حلول مشتركة.

وقال الرئيس الجمهوري في منشور على منصته تروث سوشال مساء الخميس، “حان الوقت كي يلعب الجمهوريون +ورقة ترامب+ وأن يلجأوا إلى ما يسمى بالخيار النووي، والتخلص من التعطيل الآن، تخلّصوا منها الآن”.

وبسبب عتبة الـ60 صوتا، يتعيّن على حزب ترامب الحصول على دعم عدد من الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ كي يتم تبنّي قانون الميزانية، حتى لو كان لديه أغلبية في كلا المجلسين.

وأضاف ترامب “نحن الآن في السلطة، وإذا قمنا بما يتوجب علينا القيام به، سينتهي على الفور الإغلاق السخيف الذي يدمّر البلاد”.

وبدأ الإغلاق الحكومي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. ويتمثل في عدم صرف رواتب آلاف العاملين الفدراليين وتوقف الوظائف الحكومية الأساسية في أنحاء الولايات المتحدة.

وتأثرت العديد من الخدمات الحكومية الأساسية، كما تعطّلت حركة النقل الجوي وشهدت بعض المطارات توقفا عن العمل.

وتأثرت المساعدات الإنسانية بشكل خاص، حيث بات 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض على وشك فقدان القدرة على الحصول على مساعدات لدفع ثمن مشترياتهم الغذائية بدءا من السبت.

وتشير تقديرات مكتب الميزانية التابع للكونغرس، إلى أنّ الإغلاق قد يكلّف اقتصاد البلاد ما يصل إلى 14 مليار دولار.

وخلال ولايته الأولى، سعى ترامب إلى إنهاء القدرة على التعطيل داخل الكونغرس، ولكن من دون جدوى.

