The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب يستضيف رئيس كوريا الجنوبية في 25 آب/اغسطس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في 25 آب/اغسطس لبحث تفاصيل اتفاقهما التجاري الأخير والشرائح الإلكترونية وبناء السفن وغيرها من المواضيع، بحسب ما أفادت سيول الثلاثاء.

وردا على خفض الرسوم الجمركية التي هدد بها والبالغة نسبتها 25 في المئة إلى 15 في المئة، قال ترامب في 31 تموز/يوليو إن كوريا الجنوبية “ستقدّم” للولايات المتحدة استثمارات بقيمة 350 مليار دولار وتشتري منتجات متعلّقة بالطاقة بقيمة 100 مليار دولار.

كما أشار إلى أن كوريا الجنوبية وافقت على استثمار “مبلغ مالي كبير” إضافي سيتم الإعلان عن تفاصيله أثناء زيارة الرئيس لي إلى البيت الأبيض.

وأفاد مكتب لي بأن الاجتماع سيبحث تطوير التحالف إلى “شراكة استراتيجية موجّهة للمستقبل” أمام البيئة العالمية والأمنية والاقتصادية المتغيّرة.

وذكر الناطق باسم الرئيس الكوري بأن ترامب ولي سيبحثان التعاون “في قطاعات التصنيع مثل أشباه الموصلات والبطاريات وبناء السفن، إلى جانب الشراكات الأمنية الاقتصادية التي تشمل التكنولوجيا المتقدمة والمعادن الأساسية وغيرها من المجالات”.

وأفاد مسؤولون كوريون جنوبيون بأن التزام سيول مساعدة الولايات المتحدة على إعادة إحياء قطاع بناء السفن لديها ضروري للتوصل إلى اتفاق تجاري.

كما تتطلع واشنطن بشكل متزايد إلى أحواض بناء السفن في الخارج لتعزيز عملياتها العسكرية، ما يجعل من كوريا الجنوبية شريكا رئيسيا في مجال الدفاع.

وفي 2024، باتت “هانوها أوشن” التي تعد من أكبر شركات بناء السفن الكورية الجنوبية أول شركة غير أميركية تحصل على إذن لإجراء أعمال صيانة في حوض جاف لسفينة تابعة لسلاح البحرية الأميركي.

وستكون القمة الأولى بين الرئيسين منذ انتخاب لي في حزيران/يونيو بعد عزل سلفه اثر إعلانه الأحكام العرفية.

هس/لين/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية