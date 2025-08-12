ترامب يستضيف رئيس كوريا الجنوبية في 25 آب/اغسطس

afp_tickers

2دقائق

يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في 25 آب/اغسطس لبحث تفاصيل اتفاقهما التجاري الأخير والشرائح الإلكترونية وبناء السفن وغيرها من المواضيع، بحسب ما أفادت سيول الثلاثاء.

وردا على خفض الرسوم الجمركية التي هدد بها والبالغة نسبتها 25 في المئة إلى 15 في المئة، قال ترامب في 31 تموز/يوليو إن كوريا الجنوبية “ستقدّم” للولايات المتحدة استثمارات بقيمة 350 مليار دولار وتشتري منتجات متعلّقة بالطاقة بقيمة 100 مليار دولار.

كما أشار إلى أن كوريا الجنوبية وافقت على استثمار “مبلغ مالي كبير” إضافي سيتم الإعلان عن تفاصيله أثناء زيارة الرئيس لي إلى البيت الأبيض.

وأفاد مكتب لي بأن الاجتماع سيبحث تطوير التحالف إلى “شراكة استراتيجية موجّهة للمستقبل” أمام البيئة العالمية والأمنية والاقتصادية المتغيّرة.

وذكر الناطق باسم الرئيس الكوري بأن ترامب ولي سيبحثان التعاون “في قطاعات التصنيع مثل أشباه الموصلات والبطاريات وبناء السفن، إلى جانب الشراكات الأمنية الاقتصادية التي تشمل التكنولوجيا المتقدمة والمعادن الأساسية وغيرها من المجالات”.

وأفاد مسؤولون كوريون جنوبيون بأن التزام سيول مساعدة الولايات المتحدة على إعادة إحياء قطاع بناء السفن لديها ضروري للتوصل إلى اتفاق تجاري.

كما تتطلع واشنطن بشكل متزايد إلى أحواض بناء السفن في الخارج لتعزيز عملياتها العسكرية، ما يجعل من كوريا الجنوبية شريكا رئيسيا في مجال الدفاع.

وفي 2024، باتت “هانوها أوشن” التي تعد من أكبر شركات بناء السفن الكورية الجنوبية أول شركة غير أميركية تحصل على إذن لإجراء أعمال صيانة في حوض جاف لسفينة تابعة لسلاح البحرية الأميركي.

وستكون القمة الأولى بين الرئيسين منذ انتخاب لي في حزيران/يونيو بعد عزل سلفه اثر إعلانه الأحكام العرفية.

هس/لين/ص ك