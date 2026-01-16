The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يعرض استئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل

16 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة وجّهها اليوم الجمعة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا للمساعدة في حل مسألة تقاسم مياه نهر النيل.

وكتب ترامب في الرسالة التي نشرها على منصة تروث سوشيال “أنا مستعد لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا من أجل حل مسألة ‘تقاسم مياه النيل’ بمسؤولية وشكل نهائي”.

(تغطية صحفية رايان باتريك جونز – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

