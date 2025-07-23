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ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة توصّلت إلى اتفاق تجاري مع اليابان ينصّ خصوصا على فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15% على البضائع اليابانية. 

وفي منشور على منصّته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي، قال ترامب “لقد أبرمنا لتوّنا اتّفاقية ضخمة مع اليابان، ربّما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق”، مشيرا إلى أنّه بموجب هذه الاتفاقية “ستستثمر اليابان، بتوجيه مني، 550 مليار دولار في الولايات المتّحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح”.

ولم يقدّم الرئيس الجمهوري مزيدا من التفاصيل عن هذه الاتفاقية لكنّه أكّد أنّها “ستخلق مئات الآلاف من فرص العمل”.

وأضاف “لعلّ الأهمّ من ذلك هو أنّ اليابان ستفتح بلادها للتجارة، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرزّ وبعض المنتجات الزراعية الأخرى، وغيرها. اليابان ستدفع رسوما جمركية متبادلة للولايات المتحدة بنسبة 15%”.

وتعرّض ترامب لضغوط لإبرام اتفاقيات تجارية مع شركاء بلاده التجاريين بعد أن وعد بدفق من هذه الاتفاقيات قبل الأول من آب/أغسطس، الموعد النهائي الذي حدّده قبل زيادة الرسوم الجمركية على الدول التي لا يتم التوصّل لاتفاق معها.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اتفاقات تجارية أخرى أبرمتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة مع الفيليبين وإندونيسيا وبريطانيا وفيتنام. 

كما تأتي هذه الاتفاقية بعد أن واجه رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا انتخابات صعبة في نهاية الأسبوع الماضي تركت ائتلافه بدون أغلبية في مجلس الشيوخ.

بور/بم

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