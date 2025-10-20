ترامب يعلن لدى استقباله رئيس الوزراء الأسترالي أن كانبيرا ستحصل على غواصات أميركية

afp_tickers

5دقائق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أستراليا ستحصل على غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، ووقّع اتفاقا على صلة بالمعادن النادرة، وذلك لدى استقباله رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الإثنين في البيت الأبيض.

التعهّد الأميركي لأستراليا التي تعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة، جاء بعدما قالت الإدارة الأميركية في وقت سابق من العام الحالي إنها تجري مراجعة لصفقة الغواصات التي وقّعت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وقال ترامب لصحافيين أثناء استقباله ألبانيزي في البيت الأبيض إنّ “الغواصات التي بدأنا ببنائها لأستراليا تتقدّم بشكل جيد للغاية”.

وتابع “لقد عملنا على ذلك بجد، ونحن نبدأ الآن هذه العملية. (الصفقة) تتقدّم بسرعة كبيرة وبشكل جيد جدا”.

ووقّع ترامب وألبانيزي اتفاقا بشأن معادن نادرة تعدّ أساسية للتكنولوجيا التي تقود الاقتصاد العالمي.

في الوقت نفسه، تمكّن رئيس الوزراء الأسترالي من تجنّب مواجهة محرجة بين ترامب وسفير أستراليا لدى واشنطن، رئيس الوزراء الأسبق كيفن راد.

حذف راد سلسلة منشورات له على شبكات للتواصل الاجتماعي كان انتقد فيها ترامب بعد فوزه بالرئاسة في العام الماضي.

وردا على سؤال طرحه عليه صحافي حول ما إذا أزعجته تعليقات راد المتواجد في الغرفة حيث عقد الاجتماع في البيت الأبيض، قال ترامب لراد “أنا أيضا غير معجب بك، وربما لن أفعل على الإطلاق”.

تفيد استطلاعات بأن الرأي العام الأسترالي بغالبيته معارض لتوجّهات إدارة ترامب، على الرغم من اعتماد البلاد على الولايات المتحدة لموازنة النفوذ العسكري المتزايد للصين في منطقة المحيط الهادئ.

– معادن نادرة –

تسعى كانبيرا للحصول على دعم ترامب لاتفاق “أوكوس” الذي أبرمته عام 2021 مع واشنطن ولندن ويقضي بتجهيز قواتها البحرية بثلاث غواصات أميركية على الأقل من طراز فرجينيا في غضون 15 عاما.

قد تكلّف صفقة الغواصات بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في إطار اتفاق أوكوس، أستراليا ما يصل إلى 235 مليار دولار أميركي على مدى الأعوام الثلاثين المقبلة، وفق كانبيرا.

لكن إدارة ترامب قالت في حزيران/يونيو إنها وضعت اتفاق أوكوس قيد المراجعة للتأكد من توافقه مع “أجندة أميركا أولا”.

وقال خبراء محليون معارضون للصفقة إن الولايات المتحدة لا تنتج ما يكفي من الغواصات من طراز فرجينيا لتزويد أستراليا وتلبية احتياجات البحرية الأميركية.

تندرج الغواصات العاملة بالطاقة النووية في إطار استراتيجية أستراليا لتحسين قدراتها على شن ضربات بعيدة المدى في المحيط الهادئ.

ووقع خلاف كبير بين أستراليا وفرنسا بعدما ألغت كانبيرا صفقة بمليارات الدولارات لشراء أسطول من الغواصات العاملة بوقود الديزل من باريس وتوقيعها بدلا من ذلك اتفاق أوكوس.

تمهيدا لمحادثات الإثنين في البيت الأبيض، سعت أستراليا لطرح نفسها مصدرا للمعادن الأساسية والنادرة والتي تعد الصين أكبر مورّد لها.

وتملك أستراليا احتياطات كبيرة من الليثيوم والكوبالت والمنغنيز وحتى المعادن النادرة التي تستخدم في منتجات حيوية مثل أشباه الموصلات والمعدات العسكرية والمركبات الكهربائية وطواحين الهواء.

وأعلن ألبانيزي في نيسان/أبريل خطة لإنشاء احتياطي استراتيجي من المعادن الحيوية لشركاء أستراليا “الرئيسيين”، مثل الولايات المتحدة، من أجل المساهمة في تخفيف هيمنة الصين على إنتاج المعادن الحيوية العالمية.

في تشرين الأول/أكتوبر، هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 في المئة على الصين ردا على خفضها صادراتها من المعادن النادرة.

لكنّه شدّد الإثنين على أنه يتوقّع التوصّل إلى اتفاق تجاري جيد مع بكين في محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ ستجرى على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ التي ستعقد في كوريا الجنوبية.

دجو/الح-ود/ب ق