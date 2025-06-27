ترامب يقول إنه أوقف العمل على تخفيف العقوبات عن إيران

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(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه أوقف على الفور العمل على تخفيف العقوبات عن إيران بعد أن قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن بلاده حققت انتصارا على الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال “خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل بكثير للتعافي الكامل والسريع والشامل”.

وأضاف “تلقيت بيانا مليئا بالغضب والكراهية والاشمئزاز، فتخليت فورا عن جميع أعمال تخفيف العقوبات، وغيرها”.