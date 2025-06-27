ترامب يقول إنه يؤيد فكرة تفقد مفتشين لمواقع ايران النووية

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(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يرغب في أن يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو مصدر آخر يحظى باحترام، من تفتيش المواقع النووية الإيرانية بعد قصفها مطلع الأسبوع.

وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يعتقد أن المواقع “محيت”، رافضا أي إشارة بأن الأضرار التي لحقت بالمواقع لم تكن عميقة كما أعلن في السابق.

لكنه قال إنه يؤيد زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع التي تعرضت للقصف.

وقال رئيس الوكالة رافائيل جروسي يوم الأربعاء إن ضمان استئناف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة أولويته القصوى، إذ لم تجر أي عمليات تفتيش منذ أن بدأت إسرائيل القصف في 13 يونيو حزيران.

لكن البرلمان الإيراني وافق يوم الأربعاء على خطوات لتعليق عمليات التفتيش.

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إلى أن طهران قد ترفض أي طلب من رئيس الوكالة لزيارة المواقع النووية الإيرانية.

وقال ترامب إنه لا يعتقد أن إيران لا تزال ترغب في مواصلة السعي لامتلاك سلاح نووي بعد الغارات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال إن إيران ترغب في عقد اجتماع.

وكان البيت الأبيض قد قال أمس إنه لم يتم تحديد أي اجتماع بين الولايات المتحدة ووفد إيراني حتى الآن.