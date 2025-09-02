ترامب يقول إنّه سيطلب من المحكمة العليا الحكم بسرعة في قضية الرسوم الجمركية

afp_tickers

2دقائق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّه سيطلب من المحكمة العليا أن تصدر بسرعة حُكما بعدما قضت محكمة استئناف فدرالية الجمعة بأنّه يفتقر إلى السلطة لإقرار العديد من التعريفات الجمركية التي فرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، “سنلجأ إلى المحكمة العليا، ابتداء من الغد (الأربعاء) على ما أعتقد، لأنّنا بحاجة إلى قرار سريع”، مضيفا أنّه طلب القيام بـ”إجراء سريع”.

وتابع “إذا أزَلنا التعريفات الجمركية، ربما نصبح دولة من دول العالم الثالث”.

والجمعة، قضت محكمة استئناف فدرالية بأنّ الرئيس الأميركي يفتقر إلى السلطة لفرض العديد من الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها على سلع مستوردة، منذ عودته إلى منصبه في كانون الثاني/يناير.

وبحسب نص الحكم، فإنّ “القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات استجابة لحالة طوارئ وطنية معلنة، لكنّ أيا من هذه الإجراءات لا يتضمّن صراحة سلطة فرض رسوم جمركية وضرائب أخرى”.

مع ذلك، تظل هذه الرسوم الجمركية سارية المفعول أثناء نظر المحكمة العليا في القضية.

الس/ناش/بم