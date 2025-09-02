The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب يقول إنّه سيطلب من المحكمة العليا الحكم بسرعة في قضية الرسوم الجمركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّه سيطلب من المحكمة العليا أن تصدر بسرعة حُكما بعدما قضت محكمة استئناف فدرالية الجمعة بأنّه يفتقر إلى السلطة لإقرار العديد من التعريفات الجمركية التي فرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، “سنلجأ إلى المحكمة العليا، ابتداء من الغد (الأربعاء) على ما أعتقد، لأنّنا بحاجة إلى قرار سريع”، مضيفا أنّه طلب القيام بـ”إجراء سريع”. 

وتابع “إذا أزَلنا التعريفات الجمركية، ربما نصبح دولة من دول العالم الثالث”. 

والجمعة، قضت محكمة استئناف فدرالية بأنّ الرئيس الأميركي يفتقر إلى السلطة لفرض العديد من الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها على سلع مستوردة، منذ عودته إلى منصبه في كانون الثاني/يناير.

وبحسب نص الحكم، فإنّ “القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات استجابة لحالة طوارئ وطنية معلنة، لكنّ أيا من هذه الإجراءات لا يتضمّن صراحة سلطة فرض رسوم جمركية وضرائب أخرى”.

مع ذلك، تظل هذه الرسوم الجمركية سارية المفعول أثناء نظر المحكمة العليا في القضية.

الس/ناش/بم

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية