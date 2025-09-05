ترامب يقول إن أمريكا تجري مفاوضات متعمقة مع حماس ويطالبها بالإفراج عن الرهائن

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن واشنطن تجري مفاوضات “متعمقة للغاية” مع حركة حماس، مطالبا إياها إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال ترامب لصحفيين “نجري مفاوضات متعمقة للغاية مع حماس”، مشيرا إلى أن الوضع سيكون “صعبا” و”سيئا” إذا ظلت حماس تحتجز رهائن إسرائيليين.

وأضاف “قلنا لهم اتركوهم جميعا.. أطلقوا سراحهم جميعا الآن. وستحدث معهم أمور أفضل بكثير، لكن إذا لم تطلقوا سراحهم جميعا، فسيكون الوضع صعبا وسيئا”، وقال إن بعض مطالب حماس “جيدة”.

ولم يخض ترامب في مزيد من التفاصيل.

احتجز مسلحون فلسطينيون أكثر من 250 رهينة في غزة بعد هجوم في أكتوبر تشرين الأول 2023 في إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح سكان غزة بالكامل، ودفع إلى توجيه اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب في محاكم دولية ومن عدة منظمات حقوقية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.

وكان ترامب قد وعد بإنهاء سريع للحرب في غزة خلال حملته الرئاسية، لكن التوصل إلى حل لم يكن سهلا.

ولا يزال نحو 50 رهينة محتجزين لدى حماس في غزة، ويعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

وقالت حماس إنها ستفرج عن بعض الرهائن مقابل وقف إطلاق نار مؤقت، بينما كرر ترامب رغبته في إطلاق سراح الرهائن بالكامل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بالإفراج عن جميع الرهائن ونزع سلاح حماس وفرض إسرائيل سيطرتها الأمنية على القطاع وتشكيل إدارة مدنية بديلة. وتطالب حماس بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)