ترامب يقول إيران ألغت إعدام نساء “احتراما له” وطهران تنفي الرواية برمتها

واشنطن 22 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن إيران وافقت على عدم إعدام ثماني متظاهرات في بادرة احترام له، في حين نفى مسؤولون في طهران أن يكون قد جرى التخطيط أصلا لعمليات إعدام واتهموا الرئيس الأمريكي بنشر الأكاذيب.

وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “أخبار جيدة جدا”، وذلك بعد يوم من إعلانه وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط .

وأضاف ترامب أن أربعا من النساء الثماني سيُطلق سراحهن على الفور، بينما سيحكم على الأربع الأخريات بالسجن شهرا.

ومضى ترامب قائلا “أقدر كثيرا أن إيران وقادتها احترموا طلبي، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، وأوقفوا الإعدام المخطط له”.

ووصفت إيران القضية برمتها بأنها مختلقة، وقالت إن ترامب يحاول حفظ ماء وجهه.

ويشعر الرئيس الأمريكي بالإحباط بسبب رفض إيران معاودة فتح مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله خمس إمدادات النفط والغاز في العالم، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلنه في الثامن من أبريل نيسان ومدده أمس الثلاثاء.

وقالت وكالة ميزان للأنباء التابعة ‌للسلطة القضائية اليوم الأربعاء “فشل ترامب في ساحة المعركة دفعه إلى اختلاق إنجازات بناء على أخبار كاذبة”.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلبات للتعليق اليوم.

وبعد منشور أولي لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء بشأن هؤلاء النسوة، قالت ميزان إن ترامب “مخدوع” بادعاءات كاذبة نشرتها جماعات معادية إيران.

وقالت الوكالة مرة أخرى اليوم الأربعاء إن طهران لم تقدم أي تنازلات.

وأضافت “ليلة أمس، دعا دونالد ترامب، مستشهدا بخبر كاذب تماما، إيران إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق ثماني نساء”.

ومضت قائلة “ومع ذلك، وعلى الرغم من الكشف عن الادعاء الكاذب ليل أمس، ادعى ترامب في منشور آخر قبل بضع دقائق أن أحكام الإعدام الصادرة بحق ثماني نساء متظاهرات كان من المفترض إعدامهن الليلة في إيران قد ألغيت، وشكر إيران!”

وقالت الوكالة إن عددا من النساء أطلق سراحهن بالفعل، وإن بعضهن يواجهن تهما قد تؤدي إلى السجن ولكن ليس إلى الإعدام.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)