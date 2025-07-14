ترامب يقوم بزيارة دولة ثانية لبريطانيا في أيلول/سبتمبر في سابقة لرئيس أميركي

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يحلّ دونالد ترامب ضيفا على بريطانيا بين 17 و19 أيلول/سبتمبر بدعوة من الملك تشارلز الثالث في ثاني زيارة دولة له بعد تلك التي قام بها سنة 2019 ليصبح بذلك أوّل رئيس أميركي يحظى باستقبال ملكي مرّتين.

وسيأتي ترامب برفقة زوجته ميلانيا، وفق ما أعلن قصر باكينغهام في بيان مقتضب الإثنين، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي الذي يعدّ من كبار المعجبين بالعائلة الملكية سينزل في قصر ويندسور غرب لندن.

ولا يحظى الرئيس الأميركي بشعبية كبيرة في بريطانيا حيث 16 % من الآراء المستطلعة فقط مؤيّدة له و70 % معارضة، وفق استطلاع حديث لـ”يوغوف”. وستحاط زيارته بتدابير أمنية مشدّدة.

وأعلنت مجموعة “ستوب ترامب كواليشن” (تحالف أوقفوا ترامب) تنظيم تظاهرة كبرى في العاصمة البريطانية في 17 أيلول/سبتمبر.

وفي 27 شباط/فبراير، سلّم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعوة من الملك تشارلز الثالث إلى دونالد ترامب في المكتب البيضوي في البيت الأبيض أمام عدسات الكاميرات.

وكشف ترامب عن محتوى هذه الدعوة، مقرّا بأنها “شرف عظيم” له وواصفا العاهل البريطاني بأنه “رجل رائع”.

وبحسب صحيفة “ذي تايمز”، أصرّ رئيس الوزراء البريطاني على الملك تشارلز للاستفادة “من إعجاب الرئيس الأميركي بحفاوة المراسم الملكية”. وأبدى القصر الملكي تحفّظات في بادئ الأمر في ظلّ تهديدات ترامب بضمّ كندا حيث الملك تشارلز الثالث هو رئيس الدولة.

وتنظم يارات الدولة إلى بريطانيا بتوصية من الحكومة.

ومن المرتقب أن يجتمع كير ستارمر بدونالد ترامب خلال زيارة خاصة للرئيس الأميركي في أواخر تموز/يوليو إلى اسكتلندا حيث يمتلك الأخير مجمّعي غولف، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين.

– بعد شهرين من ماكرون –

وستأتي زيارة ترامب بعد شهرين من تلك التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت بين 8 و10 تموز/يوليو. وهما أقاما أيضا في ويندسور، إذ إن قصر باكينغهام قيد الترميم.

وخصص لماكرون وزجته استقبال شديد الحفاوة مع ثلة من حرس الشرف واستعراض الجنود في باحة القصر وجولة بعربة ملكية تجرّها خيول وعشاء دولة حضره نحو 150 مدعوا.

وهذه المراسم الشرفية نادرة وينظّم القصر زيارتي دولة في السنة بمعدل وسطي إذ يتطلّب تحضير كلّ زيارة عاما تقريبا.

وألقى ماكرون خلال زيارته كلمة أمام مجلسي البرلمان البريطاني شدّد فيها خصوصا على أهمّية الروابط الفرنسية البريطانية وضرورة إيجاد تسوية في أوكرانيا وفي غزة.

وأتت زيارة الرئيس الفرنسي وزوجته التي كانت زاخرة ببوادر المودّة مع الملك وعقيلته، بعد قرابة سنتين من تلك التي قام بها تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى فرنسا في أيلول/سبتمبر 2023.

ولن يلقي ترامب من جانبه كلمة أمام البرلمان البريطاني، إذ إن مجلس العموم، خلافا لمجلس اللوردات سيكون في استراحة في هذه الفترة بسبب المؤتمرات السنوية للأحزاب، ما من شأنه أن يريح بعض النواب الذين عارضوا مجيء الرئيس الأميركي.

لم يسبق لرئيس أميركي أن تلقى دعوة ثانية لزيارة دولة في بريطانيا، حتّى في خلال ولاية ثانية. وتقضي الأعراف بدعوتهم خلال الولاية الثانية إلى احتساء الشاي أو مأدبة غداء في ويندسور، كما جرى مثلا مع باراك أوباما وجورج بوش.

لكن دونالد ترامب يكنّ إعجابا خاصا بالعائلة الملكية، مثل أمّه المولودة في جزيرة لويس في اسكتلندا والتي هاجرت إلى الولايات المتحدة في 1930.

وخلال زيارته الأولى بين 3 و5 حزيران/يونيو 2019، استقبلته الملكة إليزابيث في قصر باكينغهام.

وهو اجتمع بها مجدّدا في قصر ويندسور في حزيران/يونيو 2021 في سياق قمّة لمجموعة الدول السبع وحضر جنازتها في 19 أيلول/سبتمبر 2022.

وتسنّى له أيضا أن يلتقي بالأمير وليام بمناسبة إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وقال ترامب إن ولي العهد البريطاني “وسيم جدّا” ويقوم “بعمل مذهل”.

بد/م ن-س ح/غ ر