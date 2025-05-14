ترامب يلتقي الشرع ويحثه على إقامة علاقات مع إسرائيل

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من جرام سلاتري وبيشا ماجد وآندرو ميلز

الرياض (رويترز) – التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره السوري أحمد الشرع في السعودية يوم الأربعاء وحثه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك عقب إعلانه المفاجئ عن رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا التي تديرها حكومة يقودها إسلاميون.

ثم توجه ترامب إلى قطر، حيث أشرف على توقيع صفقة لشراء الدوحة طائرات من شركة بوينج الأمريكية.

ولم يتطرق إلى عرض منفصل مثير للجدل قدمته قطر لإهداء واشنطن طائرة بوينج لتكون الطائرة الرسمية للرئيس الأمريكي. وستكون هذه من أغلى الهدايا المقدمة للولايات المتحدة على الإطلاق، وقد أثارت قلقا في واشنطن بشأن تداعياتها الأمنية والأخلاقية.

وبعد إعلان ترامب أنه سيرفع العقوبات عن سوريا التي تسعى لإعادة البناء بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاما، التقى الرئيس الأمريكي مع الشرع، الذي بايع ذات يوم تنظيم القاعدة وكان يتزعم جماعة تصفها واشنطن منظمة إرهابية لدى وصوله إلى السلطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عبر منصة إكس إن ترامب حث الشرع على الانضمام إلى الإمارات والبحرين والمغرب في تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار ما يعرف باسم (اتفاقيات إبراهيم) التي أبرمت بوساطة الولايات المتحدة عام 2020.

ونقل تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست عن ترامب قوله إنه يعتقد أن سوريا ستنضم في مرحلة ما إلى هذه الاتفاقيات.

وقال ترامب “أعتقد أن عليهم أن ينضموا. قلت له: ‭‭‭‭‭’‬‬‬‬‬آمل أن تنضموا عندما تستقيم الأمور” فرد بالقول: ‘نعم’ ولكن لديهم الكثير من العمل الذي يتعين عليهم القيام به”.

وأظهرت صور عرضها التلفزيون السعودي الرئيسين وهما يتصافحان بحضور ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان. وقال الرئيس الأمريكي عن الشرع “لديه الإمكانات – إنه قائد حقيقي”.

وأضاف ترامب أن اللقاء مع الشرع، الذي وصفه بأنه شاب يتمتع بشخصية جذابة وله ماض حافل، كان “رائعا”.

وأضاف ترامب “لديه فرصة حقيقية للسيطرة على الأمور”.