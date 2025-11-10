ترامب يهدّد مراقبي الملاحة الجوية بالاقتطاع من رواتب المتغيّبين عن العمل خلال الإغلاق الحكومي

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين بالاقتطاع من رواتب مراقبي الملاحة الجوية، متّهما قسما كبيرا منهم بالتقاعس عن أداء واجبهم “الوطني”، في حين دانت نقابتهم استخدامهم “ورقة للضغط السياسي” في خضم الإغلاق الحكومي.

موقف ترامب يسلّط الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجه قطاع الطيران المدني مع دخول الإغلاق الأطول في التاريخ يومه الـ41، علما بأن اتفاقا موقتا في الكونغرس يحيي الآمال بالتوصل قريبا إلى حل.

تم إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات الجوية في المطارات الأميركية الإثنين، غداة إلغاء نحو ثلاثة آلاف رحلة، وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية “فلايت أواور”.

في الأسبوع الماضي، أمرت الإدارة الأميركية شركات الطيران بخفض عدد رحلاتها بنسبة 10 بالمئة في 40 مطارا، بما فيها عدد من المطارات الرئيسية، على خلفية مخاوف من تأثير انخفاض عدد المراقبين الجويين على سلامة الملاحة.

وتعاني الولايات المتحدة أصلا نقصا في عديد المراقبين الجويين، وهؤلاء يعملون بدون أجر بسبب الشلل الفدرالي المتواصل منذ أسابيع والذي دفع كثرا منهم إلى التخلّف عن العمل.

وجّه ترامب الإثنين في منشور على منصّته تروث سوشال انتقادات للمتغيّبين عن العمل ووصفهم بأنهم غير وطنيين، مهدّدا الذين لن يلتحقوا بمكان العمل بأن اقتطاعات كبيرة ستطال روابتهم.

وأبدى تأييده لمنح مكافأة قدرها عشرة آلاف دولار لمن وصفهم بأنهم “وطنيّون عظماء” لم يتغيّبوا عن العمل خلال الإغلاق الحكومي.

منشور ترامب جاء بنهاية مؤتمر صحافي عقده رئيس اتحاد مراقبي الملاحة الجوية في الولايات المتحدة نيك دانييلز، للدعوة إلى وضع حدّ لأطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، والتحذير من تزايد المخاطر مع عمل موظفين بدون أجر.

وقال دانييلز إن الاتفاق الموقت في الكونغرس يشكّل “خطوة في الاتّجاه الصحيح”.

وأضاف “لا ينبغي أن يكون مراقبو الملاحة الجوية ورقة للضغط السياسي خلال إغلاق حكومي”.

وأدى الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، إلى وقف سداد رواتب عشرات الآلاف من المراقبين الجويين وموظفي أمن المطارات وغيرهم.

ولم يدل الاتحاد على الفور بأي تعليق على منشور ترامب.

ووصف النائب الديموقراطي ريك لارسن تصريحات ترامب بأنها “جنونية”.

وقال لارسن، وهو نائب عن واشنطن إن “النساء والرجال الذين يعملون لساعات طويلة في أبراج مراقبة الملاحة الجوية للحفاظ على تشغيل نظام الطيران يستحقون شكرنا وتقديرنا”، وليس التشكيك في وطنيتهم.

– تولي وظيفتين –

انتعشت الآمال بوضع حد للإغلاق الحكومي الإثنين بعدما توصّل الجمهوريون والديموقراطيون إلى اتفاق موقت لتمويل الحكومة حتى كانون الثاني/يناير، بعد خلافات بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات ترامب فصل موظفين فدراليين.

لكن دانييلز لفت إلى أن تلقي المراقبين رواتبهم المتأخرة استغرق شهرين ونصف شهر بعد إغلاق حكومي شهدته البلاد في العام 2019.

انضمت إلى دانييلز في مؤتمره الصحافي إيمي لارك العاملة في منشأة لمراقبة الملاحة الجوية في فرجينيا.

عائلة لارك بلا أي مدخول نظرا إلى أن زوجها يعمل بدوره في المنشأة.

وقالت لارك “بالأمس، سألني أطفالي إلى متى يمكننا البقاء في منزلنا. الاضطرار للإجابة على ذاك السؤال يفطر القلب”.

وتحدّثت عن تزايد الضغط في مكان العمل إذ يعمل زملاء لها حتى وقت متأخر سائقي أوبر أو في وظيفة أخرى، بينما يواجه آخرون صعوبات في دفع تكاليف رعاية الأطفال.

في الأثناء، يضطر المسافرون إلى التكيّف.

وقال جاك نيكس في مطار ميامي الدولي “الأمر جنوني إلى حد ما هذا الصباح. عليك التحقّق والتأكد من أن موعد رحلتك لم يتغيّر”. وأضاف “لدي أصدقاء يسافرون اليوم. لقد تغيّرت مواعيد رحلاتهم ثلاث مرات”.

