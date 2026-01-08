تركيا تبدي استعدادها لمساعدة سوريا بعد الاشتباكات في حلب

reuters_tickers

2دقائق

أنقرة 8 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت تركيا اليوم الخميس إنها مستعدة لمساعدة سوريا إذا طُلب منها، وذلك بعدما أطلق الجيش السوري بشكل مستقل عملية “لمكافحة الإرهاب” في حلب حيث اندلع قتال عنيف في الأيام القليلة الماضية بين قوات الحكومة ومقاتلين أكراد.

وقالت وزارة الدفاع التركية في إفادة إن عملية حلب “نُفذت بالكامل بواسطة الجيش السوري”، في إشارة إلى عدم مشاركة تركيا.

وأدت الاشتباكات في المدينة الواقعة شمال سوريا يوم الثلاثاء وأمس الأربعاء إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص ونزوح آلاف المدنيين من منازلهم، ووردت تقارير عن وساطة أمريكية لخفض التصعيد.

وأنقرة أقوى داعم أجنبي للإدارة الانتقالية في دمشق، ولها وجود عسكري كبير في شمال سوريا.

وقالت الوزارة “إذا طلبت سوريا المساعدة، فستقدم تركيا الدعم اللازم”.

وأشارت الاشتباكات، وتبادل الطرفين الاتهامات حول من بادر بها، إلى تفاقم حالة الجمود واحتدام الصراع بين دمشق والسلطات الكردية، في ظل عدم تنفيذ اتفاق اندماجها في الحكومة المركزية.

وتصنف تركيا المقاتلين الأكراد “إرهابيين”، وهددت بشن عملية عسكرية إذا لم يندمجوا مع السلطات السورية.

وقال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في إفادة منفصلة بالبرلمان في أنقرة “نتابع المستجدات في سوريا ساعة بساعة. الوضع شديد الهشاشة”.

وأضاف “مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم لإنهاء الاشتباكات في حلب فوراً وإرساء السلام والاستقرار”.

(تغطية صحفية إيجي توكساباي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)